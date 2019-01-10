В субботу, 12 января, в Москве, в Театральном центре "На Страстном", начнутся традиционные ежегодные гастроли екатеринбургского "Коляда-театра" - самого известного в стране и в мире частного театра России.

Созданный знаменитым уральским драматургом Николаем Колядой, этот театр продолжает традиции русского скоморошества, но при этом умудряется в ярких карнавальных одеждах разыграть нашу сегодняшнюю жизнь с таким знанием ее трагикомической абсурдистской психологии, что зрителей бросает то в смех, то - к финалу - непременно в слезы. Что и дало создателю театра повод на нашей встрече в редакции "РГ" окрестить его "избой-рыдальней".

Брошенное Колядой семнадцать лет назад зерно дало невиданно пышные всходы: никому не известная труппа быстро стала знаменитой, ее актеров уже хорошо знают по многим фильмам и фестивалям; из небольшого по габаритам театра выросли большой театральный фестиваль, известная на весь мир школа драматургов, авторитетный драматургический конкурс, своя уникальная по результатам актерская школа и даже еще один театр - Центр современной драматургии, который тоже покажет в Москве и Петербурге свои спектакли.

Москва приняла "Коляда-театр" не сразу - слишком непривычной казалась многим его ярмарочная эстетика, его стиль открытых страстей и броской актерской манеры. Слишком удивительными были трактовки шедевров Шекспира и Пушкина, Гоголя и Лермонтова, Уильямса и Чехова. Но быстро выяснилось, что именно эти художественные средства позволили Николаю Коляде открыть в хрестоматийных текстах тайные глубины, о которых мы не подозревали. И хотя критики, в своей массе, высокомерно игнорируют этот "балаган", его в упор не видит "Золотая маска", но москвичи полюбили этот театр, похоже, так, как не любили ни один театр мира. Каждых его новых гастролей ждут как глотка свежего воздуха, имена его актеров выучили крепче, чем иных столичных звезд, и уже сложился своего рода клуб поклонников Коляды, где целый год следят за новостями театра, чтобы в январе снова встретить его цветами, подарками и нескончаемыми аплодисментами.

И Гоголь, и Шекспир удивят вас и шокируют, но потом покажется, что иных трактовок и быть не может - просто мы не замечали в классических пьесах самого главного

Это театр безусловно драматический, но в такой же степени - и музыкальный. Театр пластики, ритмов, масок, трагического шутовства. Его не познать за один вечер, а только в его повседневном репертуарном потоке, в его прорывах и прорехах, силе и слабости: он сам по себе спектакль и увлекателен во всех проявлениях, от происходящего на сцене до того, что вчерашний Меркуцио сегодня продает в фойе книжки, а Гамлет может выйти в массовке и явно этим счастлив. Интересно наблюдать, как быстро растут его актеры, как влюбляют в себя публику, как играючи заводят зал, какой бешеной энергией его заполняют от партера до ярусов. Театр абсолютно авторский, живущий в сердечных ритмах своего создателя - драматурга, режиссера и актера Николая Коляды.

За почти три недели гастролей в Театральном центре на Страстном он покажет 18 спектаклей, и еще 14 - на камерной сцене Булгаковского дома. Многие уже хорошо знакомы москвичам, став визитными карточками труппы: "Гамлет", "Женитьба", "Баба Шанель", "Вишневый сад", "Маскарад", "Ревизор", "Трамвай "Желание", "Концлагеристы"… Будут и наработанные за год премьеры: "Горе от ума", "Оптимистическая трагедия", "Иван Федорович Шпонька и его тетушка". Уже сам вид афиши, согласитесь, необычен: где, в каком еще современном театре вы найдете столь обширную и, надо сказать, изысканную коллекцию русских классических пьес, титанов русской и зарубежной драматургии!

При том, что поклонники уральского театра знают: скучных, ученических прочтений хорошо знакомых текстов здесь не ждите: и Гоголь, и Шекспир удивят вас и шокируют, но потом покажется, что иных трактовок и быть не может - просто все мы до сих пор были близоруки и не замечали в классических пьесах самого главного. Театр этот может играть любую классику, не отрываясь от реальности наших улиц, от горестей, смеха и боли страны, от происходящего в наших душах здесь и сейчас. В нем живет любовь - поэтому он живой, теплый, ранимый, поэтому его ответно любят - как родного.

Московские гастроли продолжатся до конца января, а затем спектакли "Коляда-театра" увидят в Санкт-Петербурге.

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Перед началом гастролей мы позвонили в Екатеринбург Николаю Коляде:

Москва ждет не только ваш театр, но и лично вас - здесь вас любят, вы нарасхват. Она дождется?

Николай Коляда: Конечно, я буду и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Я же играю Призрака в "Гамлете" и Кису Воробьянинова в "Двенадцати стульях". Кроме того, в афише стоит традиционный "Суп-театр" - надо, как говорят, общее руководство осуществлять!

Везете много новых названий?

Николай Коляда: За год на большой сцене у нас прошли три премьеры: "Иван Федорович Шпонька и его тетушка" по Гоголю, "Горе от ума" Грибоедова и "Оптимистическая трагедия" Вишневского, их можно будет посмотреть в Театральном центре на Страстном. А в Булгаковском доме покажем четыре новых спектакля для малой сцены. Они маленькие, на час-полтора, но бенефисные для артистов: очень смешная "Капсула времени" для Алисы Кравцовой и Антона Макушина, "Киргиз-кайсацкая орда" для Ирины Плесняевой, "Крест, кладбище и камея" для Сергея Колесова и "Научи меня любить" для Василины Маковцевой. Кроме того, просто невероятно играют Константин Итунин и Олег Ягодин в спектакле "Между небом и землей жаворонок вьется" - посмотрите непременно.

В Петербург вы приедете во второй раз - первые гастроли прошли там с огромным успехом, интернет полнился очень трепетными отзывами. На каких площадках будете играть теперь?

Николай Коляда: На Новой сцене Александринского театра и там же на Малой сцене. Продажи билетов и в Москве идут замечательно, а в Петербурге все вообще уже продано. Радует, что и на старые спектакли, которые мы уже показывали, большой спрос: в Москве на утреннюю "Бабу Шанель" уже нет билетов!

Какие изменения произошли в вашей труппе?

Николай Коляда: Как известно, Ирина Ермолова уже три года играет в Академической драме. Осталась только в ТЮЗе Любовь Ворожцова - у нее там много работы, играть на две сцены просто нет возможности. Но есть и радости: например, у нас появился молодой актер Мурад Халимбеков, дагестанец. Он хорош в ролях Алексея в "Оптимистической трагедии", Молчалина в "Горе от ума", у него уже много работы, и я очень доволен: в театре появился настоящий герой-любовник, все женщины в зале млеют. Он учился в Ярославском театральном институте, три года назад увидел наш спектакль "Маскарад" на гастролях в Москве. Немедленно пришел к мне и заявил: буду работать в вашем театре! Я его послал, потому что знаю этих москвичей: годик поработают - и обратно в столицу! Но Мурад упорный: писал мне письма, звонил, требовал и в конце концов приехал с чемоданом, поставил его у дверей моего кабинета и сказал: никуда не уйду! Как тут устоишь! Я дал ему одну маленькую роль, потом другую - побольше, и вижу: отличный актер! Типичный герой-любовник - то, чего нам в театре не хватало. Так что изменения в нашей жизни всегда были и будут, но театр такое дело: что бы ни случилось, ровно в семь часов занавес поднимается. И поверьте, у нас бывают разные спектакли, в том числе и не очень удачные, сделанные для кассы. Но за эти три премьеры на большой сцене я отвечаю. За все три. Я сам для себя заново открыл, например, такую всеми забытую пьесу, как "Оптимистическая трагедия" - неожиданно лиричная, добрая, емкая, полна горечи за нашу жизнь! И мне захотелось с ее помощью рассказать о том, как революция перевернула всю жизнь России, и что она сотворила с нашими бабушками и дедушками, и как они сумели выжить в этих катаклизмах! Мне кажется, спектакль получился, и даже хочется иной раз вслед за Пушкиным воскликнуть: "Ай да сукин сын!".

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Гастроли "Коляда-театра"

Театральный центр "На Страстном"

12-31 января

Новая сцена Александринского театра

1-10 февраля

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"