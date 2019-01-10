В Москве затопило Тушинский тоннель

На северо-западе Москвы ограничено движение в Тушинском тоннеле, сообщили в пресс-службе столичного Центра дорожного движения.

Как передает ТАСС со ссылкой на собственные источники, тоннель затопило после провала грунта в одном из шлюзов канала имени Москвы. Ориентировочная площадь составляет 50 квадратных метров. Во время происшествия, по предварительным данным, машин в тоннеле не было.

В ЦОДД сообщили, что в этом районе перекрыли съезд в сторону улицы Свободы. Автомобилистов просят не ездить по маршрутам, ведущим к тоннелю, и искать альтернативные пути.

Также поступают сообщения о скоплении воды в подземном переходе на улице Свободы. Детали происшествия уточняются.