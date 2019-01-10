Умеем лечить самые сложные заболевания, проводить высокотехнологичное лечение, операции. А вот реабилитация пока заметно отстает. Скажем, пациенту после шунтирования сердца, установки стентов, замены тазобедренного или коленного сустава на искусственный обязательно нужна реабилитация. Но возможность ее получения... Нередко человек выписывается из больницы просто... в никуда.

Потому так важно, что в санатории "Звенигород" Сеченовского университета появилась возможность пройти медицинскую реабилитацию по системе ОМС.

Не случайно этот санаторий выбран для таких пациентов. Они и раньше поступали сюда по разным путевкам. Теперь же впервые появилась возможность проходить медицинскую реабилитацию по системе обязательного медстрахования. И первые поступившие - это пациенты после эндопротезирования коленного или тазобедренного сустава. Причем не только из Москвы.

Можно сказать, им повезло. И потому, что за реабилитацию не надо платить из собственного кармана, и потому, что в Звенигороде роскошная природа, недаром его именуют русской Швейцарией. А главное - в тренажерных залах, без преувеличения, уникальная аппаратура для реабилитации, и здесь работают настоящие специалисты. Аппаратура и для тех, кому нужно восстановление органов движения, и для тех, кому требуется прийти в себя после сложнейших операций на сердце и сосудах.

В великолепном бассейне - не только плавание, но и специальная гимнастика под руководством инструкторов. Для разных категорий пациентов составлено специальное меню. Ведь нередко кроме основных заболеваний у таких пациентов есть сопутствующие патологии, которые нельзя не учитывать. И при первом же осмотре лечащий врач формирует индивидуальную программу для каждого. Отклонение от нее нежелательно.

Само слово "реабилитация" не из разряда радостных. Очень важно, чтобы пациент не зацикливался на процедурах, консультациях, анализах. Да, вечер у телеэкрана - не лучшее место для такого пациента. И потому в систему реабилитации вошли вечера классической музыки, выступления артистов и даже кружки по интересам: вышивка лентами, художественная самодеятельность. Они пользуются огромной популярностью.

Да, у всех прибывших пациентов планшеты, телефоны... От пристрастия к гаджетам деться некуда. Но очень заметна тяга тех, кто проходит реабилитацию, к живому человеческому общению. Упустить такую возможность никак нельзя.

Главному врачу Алексею Коваленко задаю свой любимый вопрос: "Звенигородский рай доступен только избранным?". - "Нет. Но, к сожалению, наши возможности ограничены количеством мест", - говорит Алексей Анатольевич. Поэтому от себя добавлю: подобные реабилитационные учреждения должны, наконец, стать доступными всем, кому они необходимы.