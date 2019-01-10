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10.01.2019 13:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: ФСБ ликвидировала крупный канал поставок наркотиков в Россию

Текст: Иван Егоров
ФСБ опубликовала видео задержания трансграничной этнической преступной наркогруппировки и перекрытия крупного канала поставки героина в Россию. Также была задержана одна из самых крупных за последнее время в столичном регионе партий героина - почти в полцентнера. На черном рынке его стоимость может составлять несколько десятков миллионов рублей.

Судя по кадрам оперативного видео, задержание проходило ночью. У черного внедорожника стоит задержанный мужчина. Оперативники в это время начинают взвешивать пакеты с белым порошком, обнаруженные в багажнике. Фасовка каждого - по килограмму. "Согласно проведенному в мобильной лаборатории анализу, обнаруженное вещество - героин", - говорит за кадром эксперт ФСБ.

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Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, особо крупные партии героина поставлялись в Россию из стран Центральной Азии. Российским контрразведчиками удалось установить активных членов межэтнической группировки - граждан сразу нескольких стран и определить их роли в цепочке поставки смертельного зелья.

Как отметили в ЦОС ФСБ, передачу "товара" наркодельцы проводили ночью в одном из московских лесных массивов с применением  различных ухищрений и методов конспирации. Несмотря на это, по данным ФСБ, на заключительной стадии операции все активные участники группировки, по которым велась разработка, были задержаны  с поличным. Из незаконного оборота изъято не менее 43 кг героина.

В отношении задержанных Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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