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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Жить можно?

Воронежцы пытаются ускорить расселение своих старых домов
Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия №7761 (3)
Два года потребовалось обитателям двухэтажки на улице 9 Января в Воронеже, чтобы доказать, что здание трещит по швам. В новый, 2019-й люди вошли с надеждой на переселение.
Фото: Игорь Филонов/РГ Людмила Кузнецова недоумевает, почему соседний дом признали аварийным, а их нет. Фото: Игорь Филонов/РГ
Людмила Кузнецова недоумевает, почему соседний дом признали аварийным, а их нет. Фото: Игорь Филонов/РГ

Чтобы ветхий дом № 185 могли включить в муниципальную программу сноса, жильцы за свой счет пригласили экспертов. Те оценили износ постройки в 89 процентов и выявили угрозу обрушения конструкций: трещины, деформации, прогибы фундамента и несущих стен. Но мэрия заказала альтернативное обследование, и дом сочли пригодным для проживания. После вмешательства активистов ОНФ прошла еще одна экспертиза - и аварийность строения все же подтвердилась. В администрации Воронежа "фронтовиков" заверили в том, что межведомственная комиссия решит судьбу здания в ближайшее время.

Фото: Александр Ерошенко
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Пока же вопрос номер один - повторный ремонт кровли. Ранее коммунальщики заменили покрытие лишь частично, и во время потепления вода полилась в квартиры.

- Люди вынуждены были обесточивать помещения и самостоятельно чистить крышу, поскольку УК их заявления игнорировала. В комнатах отслоилась штукатурка и обои, на потолках появилась плесень, промокли вещи и мебель, - пояснил активист реготделения Народного фронта Олег Вельможин.

Между тем в городе еще немало зданий, где люди живут в малоприятных условиях и ждут сноса. Но их судьба всецело зависит от того, найдется ли желающий расселить "развалюхи" в обмен на участок под застройку.

Так, дом № 77 на улице Транспортной уже два года как включен в территорию, которую предстоит развивать за счет инвестора. Кирпичная двухэтажка на восемь квартир возле "Ротонды" в Коминтерновском районе была построена в 1954-м и через пару лет треснула сверху донизу - пришлось делать металлическую стяжку.

- Изначально это был дом № 57, в 1965 году нумерацию поменяли, - рассказала жительница одной из квартир Людмила Кузнецова. - В 1970-м пошел слух, что нас якобы снесли, были даже суды насчет махинаций с документами… В 1998 году опять лопнула стена, и опять сделали стяжку - через пол на втором этаже.

Как сообщили в мэрии, на основании муниципального контракта дом обследовали специалисты центра судебной экспертизы Минюста РФ: "Основные конструкции жилого дома находятся в работоспособном техническом состоянии, имеющиеся дефекты малозначительно влияют на несущую способность здания".

Фото: iStock
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Капремонт здесь намечен на 2022 год. Людмила Кузнецова пояснила, что косметические улучшения в доме проводят, но люди не считают это решением проблемы. Хозяйка одной из квартир, где условия самые сложные, вынуждена была переехать. Она обратилась в суд, тот заключил, что комиссия, которая в феврале 2018-го признала дом не аварийным, не рассматривала вопрос именно о пригодности его для эксплуатации.

- Соседний дом № 75 признали аварийным. Хотя он точно такой, как наш. Разница только в том, что мы попадаем в санитарную зону электроподстанции.

Городские чиновники отметили, что в сносе и реконструкции дом № 77 не нуждается. Вместе с тем он включен в перечень программы "Снос и реконструкция многоквартирного жилищного фонда", согласно которой расселение возможно за счет застройщиков. "Обращений от потенциальных инвесторов, готовых участвовать в аукционе на право заключения договора о развитии территории жилого квартала, ограниченного улицами Транспортной - 45 Стрелковой Дивизии - переулок Здоровья, не поступало", - констатировали в мэрии.

Прямая речь

Андрей Соболев, председатель постоянной комиссии гордумы по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям:

- Программа развития застроенных территорий в Воронеже забуксовала. У нас перспективными для освоения объявлено 26 зон, а реально расселение коснулось единичных участков. Сбой в реализации объясняется тем, что в большинстве случаев заниматься территориями старой застройки для бизнеса экономически неэффективно. Чтобы решить проблему, надо синхронизировать планы развития этих кварталов с муниципальной программой сноса аварийного жилья и с инвестиционными программами естественных монополий. Кроме того, нужно отладить межведомственное взаимодействие управлений жилищных отношений и строительной политики города. Тогда мы получим синергетический эффект - улучшение условий жизни для граждан, комплексное благоустройство и качественное обеспечение Воронежа энергоресурсами.

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