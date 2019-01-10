Два дальневосточных вулкана выбросили столбы пепла

На Дальнем Востоке активизировались сразу два вулкана: камчатский Шивелуч и курильский Эбеко. Сегодня утром они выбросили столбы пепла высотой пять и два километра соответственно.

Как сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю, пепловый шлейф от Шивелуча растянулся к западу от исполина. На пути его распространения населенных пунктов нет.

"Хвост" от выброса Эбеко, по данным KVERT, распространился на пять километров в северо-восточном направлении.

Пеплопада в населенных пунктах обоих регионов не зарегистрировано.

Справка "РГ"

Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.

Вулкан Эбеко расположен в северной части хребта Вернадского на курильском острове Парамушир. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно. В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.