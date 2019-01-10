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10.01.2019 09:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Минздрав России поможет зараженным гепатитом С амурским детям

Текст: Александр Ярошенко

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова обсудила с губернатором Амурской области Василием Орловым ситуацию с массовым заражением детей гепатитом С. Федеральный минздрав собирается содействовать их лечению.

"Ведущие российские специалисты окажут всеобъемлющую консультативную помощь, в случае необходимости приедут в Приамурье", - цитирует пресс-служба областного правительства слова главы Приамурья.

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Напомним, в крови нескольких онкобольных, которые проходили или проходят лечение в гематологическом отделении детской областной больницы, найдет вирус гепатита С. Возраст инфицированных: от года до пятнадцати лет.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области проводило проверки после каждого выявленного случая. Возбуждено уголовное дело, проводится тщательное разбирательство всех обстоятельств случившегося. Штамм гепатита С, которым заразились онкобольные дети исследуют в одной из независимых лабораторий Хабаровска.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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