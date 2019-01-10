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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Огненный снег

В Приморье тушат первые в этом году лесные пожары
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск №7762 (4)
На территории России зарегистрированы первые лесные пожары в этом году. Их немного, все-таки зима на дворе.

Но дальневосточное управление МЧС и Рослесхоз предупреждают, что из-за малоснежной зимы в тайге необходимо соблюдать необходимые противопожарные меры. Прежде всего не курить и тщательно тушить костры.

В сообщении регионального МЧС сказано: "В связи с отсутствием снежного покрова и осадков, а также установлением сухой ветреной погоды на территории Приморского края регистрируются случаи возгораний сухой растительности".

Фото: istockphoto.com
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По данным космического мониторинга, в Приморье на вчерашний день зафиксировано уже 29 тепловых аномалий, большинство в лесах. Из них две аномалии всего лишь за один день переросли в настоящие пожары - в Ольгинском и Лазовском районах Приморья. Всего же с начала года их было уже пять.

По информации краевого департамента лесного хозяйства, оба они были потушены. К тушению была привлечена группировка сил и средств.

Кстати, лесные пожары зимой - не редкость.

В Сибири и на Дальнем Востоке они случаются именно в январе с завидной регулярностью.

МЧС это знает и ситуацию ежегодно тщательно мониторит. Управление МЧС России по Приморскому краю сообщает, что сейчас на территории 5 лесничеств открыт пожароопасный период.

Рекомендовано введение особого противопожарного режима на территории муниципалитетов, в которых ежедневно фиксируются возгорания.

Специалисты патрульных групп проводят профилактические рейды и беседы с жителями обоих районов о соблюдении в лесах правил пожарной безопасности.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Лесные пожары
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