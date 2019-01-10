Новости

Рогозин рассказал о причинах отмены своего визита в США 04:41
Огонь международных игр "Дети Азии" побывал на Итурупе 04:28
Два дальневосточных вулкана выбросили столбы пепла 04:07
Ким Чен Ын постарается сделать встречу с Трампом результативной 04:05
Сломалась камера на телескопе "Хаббл" 03:18
Трамп запретил выделять Калифорнии деньги на борьбу с пожарами 03:16
Нью-йоркский небоскреб Chrysler Building выставят на продажу 03:01
Трамп назвал встречу с демократами "пустой тратой времени" 02:36
Песков рассказал о готовящемся визите Путина в Сербию 02:23
Китай заявил о завершении торговых переговоров с США 01:54
СМИ: В Сирии погибли пять британских военнослужащих 01:01
В пригороде Мехико полиция пересела на велосипеды из-за дефицита топлива 00:32
Центробанк разменял доллары на юани и евро 00:27
Эрдоган призвал возродить производство конопли для замены пластика 09.01.2019
Россияне решили продлить новогодний отдых заграницей 09.01.2019
Жертвами холодов на Украине этой зимой стали 64 человека 09.01.2019
На Эльбрусе погиб лыжник из Москвы 09.01.2019
Пушков назвал цель резонансного приглашения России в ПАСЕ 09.01.2019
Цена нефти Brent превысила 61 доллар 09.01.2019
СК РФ: Глава авиакомпании iFly обвиняется во взятке на 2 млн 09.01.2019
Наблюдателей из РФ не пустят на выборы президента Украины 09.01.2019
Беглов призвал очистить Петербург от сугробов до конца каникул 09.01.2019
Мэром турецкого курорта Аланья может стать русская 09.01.2019
Путин и Меркель обсудили договоренности по ситуации в Сирии 09.01.2019
В Петербурге автомобиль въехал в группу пешеходов 09.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
Что изменится в жизни россиян в первый месяц 2019 года
Что изменится в жизни россиян в первый месяц 2019 года
10.01.2019 04:28
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Огонь международных игр "Дети Азии" побывал на Итурупе

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области
Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области

Эстафета огня Первых зимних международных игр "Дети Азии" дошла до острова Итуруп. По центральным улицам Курильска символ соревнований пронесли 11 факелоносцев. Дистанция составила 1600 метров.

На Курилы доставили Огонь международных игр "Дети Азии"

Как сообщается на сайте правительства Сахалинской области, праздничную атмосферу перед забегом создал концерт местных творческих коллективов. Также прошел торжественный митинг. Выступавший на нем исполняющий обязанности главы администрации Курильска Вадим Рокотов отметил, что принять эстафету - большая честь для города.

12 января огонь доставят на остров Парамушир. 18 января он продолжит путешествие на севере Сахалина. А к началу соревнования, доберется до Южно-Сахалинска. Именно там с 8 по 17 февраля пройдут первые зимние игры "Дети Азии". Будет разыгран 91 комплект медалей по восьми видам спорта: лыжные гонки, биатлон, шорт-трек, фигурное катание, хоккей, горные лыжи, сноуборд, прыжки с трамплина.

Напомним, что летние международные спортивные игры "Дети Азии" традиционно проводятся в Якутии. Впервые они состоялись в 1996 году. Решение о проведении зимнего этапа было принято в 2016 году.

Спорт Виды спорта Зимний спорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В МИД вызывали посла Японии из-за заявлений Токио по Курилам
Умер последний глава Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов
Путин призвал ученых к равноправному международному сотрудничеству
Медведев выделил 147 млн рублей на жилье пострадавшим в Магнитогорске
В Кремле рассказали о договоренностях с ВАДА