Огонь международных игр "Дети Азии" побывал на Итурупе

Эстафета огня Первых зимних международных игр "Дети Азии" дошла до острова Итуруп. По центральным улицам Курильска символ соревнований пронесли 11 факелоносцев. Дистанция составила 1600 метров.

Как сообщается на сайте правительства Сахалинской области, праздничную атмосферу перед забегом создал концерт местных творческих коллективов. Также прошел торжественный митинг. Выступавший на нем исполняющий обязанности главы администрации Курильска Вадим Рокотов отметил, что принять эстафету - большая честь для города.

12 января огонь доставят на остров Парамушир. 18 января он продолжит путешествие на севере Сахалина. А к началу соревнования, доберется до Южно-Сахалинска. Именно там с 8 по 17 февраля пройдут первые зимние игры "Дети Азии". Будет разыгран 91 комплект медалей по восьми видам спорта: лыжные гонки, биатлон, шорт-трек, фигурное катание, хоккей, горные лыжи, сноуборд, прыжки с трамплина.

Напомним, что летние международные спортивные игры "Дети Азии" традиционно проводятся в Якутии. Впервые они состоялись в 1996 году. Решение о проведении зимнего этапа было принято в 2016 году.