Режим ЧС ввели после схода оползня в одном из районов Хабаровского края

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края, где на берегу реки Буреи сошел оползень, обрушилась часть сопки и образовался затор из скального грунта, ввели режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщил "Интерфаксу" глава района Алексей Маслов, это было сделано, чтобы избежать ЧП, связанных с ростом уровня воды в реке. Сейчас он выше нормы на 3,6 метра.

"С начала января вода в реке поднялась на десять сантиметров. Страшно не насколько она поднялась, а насколько не опустилась, как должно быть в это время года", - пояснил Маслов.

К месту происшествия выехала группа специалистов, которые оценят риск повторного обрушения и возможного затопления. После этого будет решено, как действовать дальше.

Сейчас в наибольшей опасности находятся три поселка: Эльга, Усть-Ургал и Чекунда. Последний расположен ближе всего к затору.

Напомним, оползень сошел предположительно 9-10 декабря 2018 года. Из-за масштабов разрушения появилась версия, что на этом месте упал метеорит. Позже ее опровергли специалисты.

Оползень произошел по естественным причинам и стал одним из крупнейших в стране за последние несколько лет. Рядом с обвалом зафиксировали термическую аномалию.