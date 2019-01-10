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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МВД опровергло участие в похоронах криминального авторитета в Амурске

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

В УМВД по Хабаровскому краю опровергли участие руководителя районной полиции в похоронах криминального авторитета в городе Амурске. Сотрудники ГИБДД также не перекрывали дорогу для того, чтобы прошла похоронная процессия.

Ранее в соцсетях распространился ролик, на котором запечатлена длинная колонна людей, провожающих известного в городе криминального авторитета в последний путь. Снимающий видео заявляет, что гроб несут глава управления внутренних дел и прокурор.

Фото: Россия24
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- Назначена проверка. Установлено, что начальник УВД по Амурскому району не присутствовал на похоронах. Будем рассматривать вопрос о защите чести и достоинства в судебном порядке, - цитирует РИА Новости начальника пресс-службы УМВД по региону Ирину Щеголеву.

В прокуратуре также опровергли присутствие своего сотрудника на похоронах, отметив, что тот находится в Хабаровске.

По словам Щеголевой, ложной оказалась также информация о том, что ГИБДД перекрыла дорогу. Участники процессии пытались это сделать, но их попытки были пресечены. Нарушителям выписали административные штрафы.

- Человек, разместивший видео, ранее был поставлен на учет в полиции. Вчера его вызывали в отделение для беседы, он не смог пояснить, почему он это сделал, - сказала представитель УМВД.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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