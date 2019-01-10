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10.01.2019 09:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии у водителя изъято промышленное золото на 20 млн рублей

Текст: Владимир Таюрский

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Нерюнгринском районе Якутии сотрудники регионального Управления ФСБ России обнаружили в машине 36-летнего мужчины крупную партию промышленного золота.

В Якутии у члена ОПГ изъяли золото на 76 млн рублей

В распространенной в четверг информации пресс-служба ведомства отмечает, что спрятанные в автомобиле Toyota Camry девять слитков металла потянули на 7,6 килограмма. Согласно котировке ЦБ России, его стоимость превышает 20 миллионов рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное хранение драгоценных металлов. В настоящее время следователи УФСБ выясняют обстоятельства дела, в том числе, откуда взялось золото и куда владелец автомобиля его вез.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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