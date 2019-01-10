В полиции опровергли свое присутствие на похоронах авторитета

Странное видео попало на просторы интернета. По улице с двухполосным движением медленно и печально идет процессия - около тысячи человек. За ними - несколько десятков машин. Хорошо видно, что это - похороны, во главе колонны люди несут гроб.

Машины по соседней полосе ездят свободно, а кому надо - обгоняют процессию по встречке или по обочине. Возмущение никто не выражает (на видеосъемке этого не заметно), ведь у людей - горе. Голос за кадром сообщает, что это похороны в дальневосточном городе Амурске криминального авторитета Зарубы. А его гроб несут начальник местной полиции и прокурор. Более того, автор ролика утверждает, что местные сотрудники ГАИ перекрыли ради этого печального события дорогу и сопровождают шествие.

Разумеется, это видео вызвало реакцию (ради чего, собственно, все и затевалось). Вернее, даже две реакции. Одна - возмущенных граждан, пользователей интернета. Мол, как всегда, "менты и бандиты в одной связке", "страна цапков" и т.д. Другая - резкое, категоричное опровержение всего опубликованного дальневосточной полицией. Начальник пресс-службы регионального УМВД Ирина Щеголева сообщила РИА Новости, что "назначена проверка". "Установлено, что начальник УВД по Амурскому району не присутствовал на похоронах. Будем рассматривать вопрос о защите чести и достоинства в судебном порядке", - сказала Щеголева. Прокуратура тоже опровергла факт присутствия своего сотрудника на этих похоронах. Стало известно, что полиция выявила автора скандального ролика, заставила его стереть съемку. Выяснилось, что он уже стоит на учете в полиции, а внятно объяснить причину создания своего "кино" не смог. Впрочем, насчет причин все понятно - набрать побольше кликов и заработать денег. А сам ролик опубликован блогером Михаилом Светловым, проживающим весьма далеко от Хабаровского края, в частности от Амурска. Кстати, у Михаила Светлова много подобных роликов, фотографий и текстов, в том числе и с резкой критикой федеральных властей и сатирой на президента. Это - нормально, каждый имеет право высказать свое мнение, пусть и нелицеприятное. Главное, не опускаться до личных оскорблений. Блогер и не опускается.

Съемка скандального видеоролика велась из соседнего многоэтажного дома, с расстояния примерно в полкилометра. Лиц людей, несущих гроб, не разобрать

Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах рассказали много любопытного про авторитетного человека Зарубу - в миру Юрия Зарубина. Он действительно был неоднократно судим (но все судимости - сняты, назначенные сроки честно отсидел), а последние несколько лет содержал так называемый "общак" - кассу уголовников для поддержки заключенных. Он сменил известного в некоторых кругах Джема, который в 90-х создал на речном острове возле Комсомольска-на-Амуре базу для тренировок подростков 14 - 15 лет, будущих криминальных боевиков - "торпед" и "пехоты". База работала в лучших традициях пионерских лагерей, строже, чем в Артеке. Было запрещено не только пить любой алкоголь, но и курить. Зато несколько часов занимались рукопашным боем и тренировались в метании ножей.

Он пережил несколько покушений - однажды ему пять раз стреляли из Макарова в голову. Попали, но он выжил. А в начале 2019 года, спустя несколько дней после боя курантов, умер своей смертью. Про него рассказывают разное. Да, он был так называемым "вором в законе", причем - правильным вором, соблюдал старые, еще "сталинские" заповеди. Он не был убийцей - "душегубом". Впрочем, иначе его бы не поставили смотрителем "общака". Главной статьей его дохода были браконьерство и контрабанда - тут надо понимать масштабы Дальнего Востока с его лесными, рыбно-икорными и прочими ресурсами. И при этом учитывать близость границ. Речь идет о многих миллионах долларов.

То есть, он был стихийным и очень успешным экономистом и, как сегодня принято говорить, менеджером. И даже занимался благотворительностью. Надо ли объяснять, что он был лично знаком со многими местными чиновниками, в том числе и правоохранителями? И дело здесь не обязательно в коррупционных отношениях. Как говорят в Америке, ничего личного, только бизнес. Это - не защита якобы бандита, а просто констатация факта.

Что же так возмутило и возбудило хабаровскую полицию, что рядовой по своей сути видеоролик вдруг оказался в новостном топе? Умерших своей смертью или убитых авторитетов хоронят часто. Как минимум - каждые полгода. И без всякого ажиотажа. Заметьте, эта известность произошла именно благодаря инициативе хабаровской полиции.

Эксперты спецслужб проанализировали видеоролик. Съемка велась из соседнего многоэтажного дома, с расстояния примерно в полкилометра. Лиц людей, несущих гроб, не разобрать. Кстати, эти люди меняются через каждые две - три минуты - тяжело нести, опять же холодно и скользко. Да, полицейские и представители других спецслужб наверняка в этой процессии были. Странно было бы иначе - они обязаны контролировать ситуацию, в том числе и в криминальной среде. Перекрывало ли ГАИ проезд? Не факт, на видео этого не видно. Но даже если бы и перекрывало, в чем здесь нарушение? Люди решили похоронить своего близкого человека, имеют полное на это право. А полиция - обязана обеспечить безопасность этого, кстати, не запрещенного, мероприятия. То есть, оказать гражданам государственную услугу, за которую эти граждане платят налоги. И - оказала и обеспечила! Вот если бы на этих похоронах произошла стрельба, появились "свежие" трупы - во всем обвинили бы полицию: не предусмотрела.

Но, видимо, местное начальство - полицейское и прокурорское - чего-то очень испугалось. А вдруг заподозрят в нехорошем? И дало своим пресс-секретарям отмашку - идти в полный отказ. Ну, сами напросились - может, такое демонстративное отрицание всего, даже очевидного, повод для проверки службой собственной безопасности?

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"