Во Владивостоке подготовлена к выпуску уникальная "Морская библиотека". В начале 2019 года выйдет ее первый том - путевые очерки Джона Тронсона "Плавание на Камчатку, в Японию, к берегам Тартарии и Китая на кораб­ле Ее Королевского Величества "Барракуда". Это первый русс­коязычный перевод напечатанной в 1859 году книги английского военного врача.

Всего в морскую серию войдет полдюжины книг о мореплавании на Дальнем Востоке - перевод­ных, ранее никогда не выходивших у нас в стране, и российских, изданных более 100 лет назад и с тех пор незаслуженно забытых.

Взгляд со стороны

- О дальневосточных землях и примыкающих к ним морях и странах писали не только наши исследователи, но и англичане, французы. Думаю, сегодняшнему читателю будет интересен взгляд на историю Дальнего Востока с разных сторон. В каждом томе читатель найдет постраничные комментарии, карты, архивные документы, иллюстрации из оригинальных изданий, - рассказал директор приморского издательства Александр Колесов.

Книга Тронсона, открывающая серию, была известна в России по цитатам, которые академик Леопольд Шренк использовал в своих "Очерках физической географии Северо-Японского моря" 1869 года. Между тем в Великобритании Тронсон получил солидный по тем временам гонорар (500 фунтов стерлингов!) и стал действительным членом Королевского географического общества.

Английская карта Амурского региона (юга Дальнего Востока) (1861 г.) Фото: Издательство "Рубеж"

Члену Общества изучения Амурского края, переводчику Андрею Сидорову потребовалось около четырех лет, чтобы не только перевести текст, но и идентифицировать всех упоминаемых в книге людей - китайских военачальников, японских чиновников, английских и русских моряков. О каждом приведена биографическая справка. Тронсон также упоминает множество судов, поэтому в книгу добавлены краткая характеристика кораблей и описание их истории.

- Мы связались с лондонским историком-исследователем, который помог найти в военно-морском архиве послужной список Джона Тронсона и некоторые документы. Портрета автора, к сожалению, не сохранилось, - посетовал Александр Колесов.

В "Морскую библиотеку" войдут книги переводные, никогда не выходившие у нас в стране, и российские, изданные более века назад

Отдельная большая исследовательская работа - идентификация географических названий. Пришлось сравнивать русские и английские лоции начала XIX века.

- Интересно, что часть названий во Владивостоке и Приморье, которые мы привыкли считать русскими, такие как мыс Песчаный, сопка Тигровая, залив Китовый, остров Лисий и многие другие, на самом деле являются прямым переводом с английского. После возвращения "Барракуды" на родину были изданы карты тихо­океанского побережья. Наш военно-морской атташе привез их из Лондона в Россию. Карты копировались, некоторые экземпляры были отправлены на Дальний Восток. Ими пользовались наши моряки и генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский, - уточнил Андрей Сидоров.

Крымская война на Тихом океане

Побывавший на паровом шлюпе "Барракуда" у берегов Японии, Китая, Кореи и России Джон Тронсон описывает быт феодальной Японии, стычки с китайскими пиратами, жизнь в колонии Гонконг и иностранном сеттльменте Шанхая - территории, находившейся под международным управлением, а также осаду англичанами и французами Петропавловска-Камчатского и разорение фактории Русско-Американской компании в Аяне.

Сражения между Россией и коалицией европейских государств, "защищавших" Османскую империю в Крымской войне 1853-1856 годов, проходили не только на Черном море, но и на Балтике и Тихом океане. Англичане, взяв в союзники Францию, попытались уничтожить русский флот. Все эти события описывает в своих воспоминаниях военно-морской врач Джон Тронсон.

Из его книги можно узнать неизвестные подробности о хозяйственном укладе и образе жизни населения япономорского побережья Маньчжурии - современной территория Приморья. Изюминкой повествования стал рассказ о Японской империи, поскольку к середине XIX века в Европе о ней было мало что известно.

В томе есть уникальные рисунки и литографии, например, первые изображения бухт Святой Ольги и Золотого Рога, сделанные англичанами в 1856 году, за несколько лет до прихода в эти места русской армии и флота. По сути, это первое изображение местности, где стоит Владивосток.

Титул лондонского издания книги. Фото: Издательство "Рубеж"

Подзабытый "Фрегат "Паллада"

Вторым томом "морской биб­лиотеки" станет книга очерков "Фрегат "Паллада" Ивана Гончарова. "Плавание "Барракуды" Джона Тронсона перекликается с творением русского писателя: оба побывали практически в одних местах с разницей буквально в несколько лет. У читателей будет прекрасная возможность сравнить их впечатления об увиденном.

- Книгу "Фрегат "Паллада" давно не переиздавали. Ее часто воспринимают как полудетскую, а это не так. Мы сделаем для нее постраничные комментарии, добавим морские карты того времени. Я недавно вернулся со столичной книжной ярмарки Non fiction, где убедился в очередной раз - интерес к исторической литературе и мемуарам заметно вырос, - отметил Александр Колесов.

Прямая речь

Андрей Сидоров, переводчик, член Общества изучения Амурского края:

Фото из архива Андрея Сидорова

- На мой взгляд, книга Джона Тронсона - свое­образный срез той эпохи. Кроме экскурсов в историю, бытовых зарисовок, мыслей по тому или иному поводу, путевые заметки британца приоткрывают расстановку политических сил на Дальнем Востоке в середине XIX века. Книга - один из источников понимания причин присутствия России на северо­восточной оконечности Азии. В ней много фактов, неизвестных до настоящего времени ни научному сообществу, ни любителям истории.

Справка "РГ"



Тартария - географический термин, использовавшийся в западноевропейской литературе и картографии в отношении обширных областей от Каспия до Тихого океана и до границ Китая и Индии. Название Тартария прослеживается с XIII вплоть до XIX века.