Жительнице Благовещенска предложили продать сына за 3,5 млн рублей

Полиция Благовещенска начала проверку сообщения, которое разместила в социальных сетях одна из местных жительниц. Она утверждает, что ей предлагали продать собственного ребенка.

- Проводится комплексная проверка, опрошена сама женщина, свидетели, тщательно изучаются записи ближайших видеокамер, - рассказала "РГ" начальник пресс-службы городского УМВД Татьяна Кутека.

Мать рассказала правоохранителям, что с предложением к ней обратились в одном из городских парков, где она гуляла с двумя малышами. Подошли мужчина и женщина. Стали засыпать комплиментами ее детей. После сначала предложили ей стать суррогатной матерью. А, услышав отказ, попросили продать им ее сына за 3,5 миллиона рублей. Перепуганная благовещенка забрала своих детей и ушла домой.

После этого она решила предупредить земляков с помощью группы местных мам в Instagram.

"Теперь вот думаю, а вдруг они покупают детей на органы, вдруг похитить могут. Там на горках без родителей куча ребятишек", - написала женщина.