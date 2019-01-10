Те, кто интересуется историческими событиями и неординарными личностями мирового масштаба, всегда с нетерпением ждут выхода нового фильма кинодокументалиста Радика Кудоярова. Его картины устраняют "белые пятна" в истории, тем самым показывают известные события в новом ракурсе. У уфимцев есть возможность увидеть новые работы мастера и задать ему вопросы в рамках проекта "Лаборатория политического кино", который проводится в кинотеатре "Родина". В декабре Радик Кудояров представил на суд публики новый фильм - "Назначенный временем", ему режиссер отводит особое место в своем творчестве. Об этом он рассказал в интервью "Российской газете".

Радик, "Назначенный временем" посвящен истории становления Казах­стана, 20-летию Астаны и неразрывно связан с личностью первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Как возникла эта тема?



Радик Кудояров: С Нурсултаном Абишевичем меня "познакомил"… генерал де Голль. Пять лет назад Назарбаев увидел мой фильм "Шарль де Голль. Его величество Президент". Ему понравилась картина, но смотрел он ее не с начала и поручил своим помощникам найти меня, чтобы получить копию фильма. Меня давно интересовала история независимого Казахстана. Наверное, поэтому картину удалось снять в рекордно короткие сроки - за пять месяцев, в течение которых наша съемочная группа побывала в 15 странах, мы записали интервью с 50 спикерами.

Их состав поражает, ведь это мировая политическая элита - бывшие и действующие президенты, канцлеры, премьеры, высокопоставленные дипломаты, крупнейшие бизнесмены разных стран. В фильме они милейшие люди, говорят свободно и с удовольствием. Такое ощущение, что вы с ними давно знакомы. Но ведь добиться встречи с собеседниками подобного ранга сложно, не говоря уже об общении. Расскажите, пожалуйста, об особенностях таких контактов.



Радик Кудояров: С некоторыми из спикеров я действительно знаком не первый год. Но не в этом дело. Все они - профессионалы высочайшего уровня, поэтому с ними работать легко. Главное - задавать правильные вопросы, чтобы получить нужные ответы.

В нескольких десятках минут финального варианта фильма спрессованы месяцы, а иногда и годы работы

При этом есть нюанс: с вышедшими в отставку политиками общаться всегда интересней, чем с действующими, обремененными должностным положением и отягощенными рекомендациями осторожных пресс-секретарей и прочих советников.

Насколько вы как автор сценария и режиссер были свободны в своем творчестве? Вам рекомендовали, о чем говорить, о чем умалчивать?



Радик Кудояров: Я сам выбирал то, о чем рассказать в фильме, и тех, кого снимать. Когда лента была готова, ее просмотрел Нурсултан Абишевич и захотел обсудить со мной некоторые моменты. Поразило, что свои замечания он собственноручно записал на листе бумаги, и состоялся очень предметный разговор. В этом отражается его стиль работы, он вникает в детали и с уважением относится к чужому труду. К слову, в Казахстане по приглашению руководства республики работало и работает немало иностранцев - экспертов в разных областях. Астану проектировали и строили известные во всем в мире архитекторы. И город получился великолепным во многом потому, что этим людям не мешали работать.

Вы показали историю независимого Казахстана через личность Нурсултана Назарбаева. Мы увидели его не только в привычной ипостаси искусного политика. Оказалось, что ничто человеческое ему не чуждо: он играет на домбре, поет, умеет улыбаться. В интервью рассказывает о детстве, признается, что романтик. Раскрывается как человек, причем сам говорит, что впервые делает это. Не секрет, что политиков воспринимают скорее как функцию, нежели как живых людей с чувствами и эмоциями. И на этом фоне очень ярко воспринимается его рассказ от первого лица о событиях, повлиявших на ход мировой истории. Взять хотя бы то, как распорядился Казах­стан оставшимся на его территории ядерным арсеналом бывшего СССР. Он ведь мог продать его Муаммару Каддафи и получить огромные деньги, в которых его страна так нуждалась!

Радик Кудояров: Но сделал по-другому: отказался от "ядерной дубины", заключил соглашение с США по стратегическому партнерству, получил внушительную финансовую поддержку, создал условия для привлечения дальнейших инвестиций. В этом и заключается мудрость политика, который решил построить новое государство.

Премьера в кинотеатре "Родина" была премьерой только для нас. В Казахстане "Назначенного временем" увидели еще летом миллионы теле­зрителей. Тогда местная пресса писала, что факты, которые вы приводите в своем фильме, ошеломляют. Выходит, о том, какую роль сыграл казахский лидер в мировой политике, не знали даже там? Например, что возникновение СНГ стало откликом на попытку некоторых стран бывшего СССР сформировать два союза, основанных на национально-этнических признаках. Или о создании Евразийского экономического союза, или о том, как удалось сделать Астану площадкой для реализации мирных инициатив - это и саммит ОБСЕ, и форум мировых религиозных лидеров, и много чего еще… Какие источники вы использовали при создании фильма?



Радик Кудояров: В официальной хронике нет многих подробностей, но они есть в архивах и головах непосредственных участников событий. Главное - проявить интерес.

Радик, те, кто захочет посмот­реть ваш новый фильм, легко найдут его на YouTube, но те две серии, которые там размещены, отличаются от ленты, показанной в кинотеатре "Родина". Почему в телеверсии отсутствует сюжет про Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма "АЛЖИР"?



Радик Кудояров: Злого умысла в этом нет. Дело в хронометраже. Для телеэфира каждая серия не должна превышать определенный лимит времени, поэтому мне пришлось вынуть из первой серии весь рассказ об "АЛЖИРе". Так сокращенно называли Акмолинский лагерь жен изменников Родины.

Нашим читателям будет интересно узнать, что этот эпизод незримо связывает фильм "Назначенный временем" с другой известной вашей документальной лентой - "Карим Хакимов. Аравийский визирь Кремля".



Радик Кудояров: Именно в "АЛЖИРе" отбывали срок жена известного дипломата Карима Хакимова и супруга его преемника на посту советского посла в Саудовской Аравии Назира Тюрякулова, казаха по национальности. Имена Хадичи Хакимовой и Нины Тюрякуловой я нашел в Книге памяти.

На самом деле эти совпадения кажутся удивительными лишь на первый взгляд. В международных отношениях, тем более на самом высоком уровне, все взаимосвязано: история представляет собой цепь событий с четкой логической последовательностью.

Ключевой вопрос



Когда смотришь ваш новый фильм, то понимаешь, что отраженный в нем период новейшей истории мы, жители бывшей огромной страны, прожили вместе, но по-разному. Вы заставляете зрителей думать, а не просто смотреть. По какому принципу вы создаете свои картины?

Радик Кудояров: Есть разные подходы в производстве. Кто-то складывает свой кинорассказ, ограничиваясь прочитанным в книгах и статьях на интересующую его тему. Для меня работа с общедоступными источниками является началом пути. Как правило, в нескольких десятках минут финального варианта фильма спрессованы месяцы, а иногда и годы работы. Это - переезды из страны в страну, работа в архивах с огромным массивом уникальных документов, последующий анализ изученных материалов, интервью с участниками или очевидцами событий и так далее. После начинается работа в студии. И это тоже особый процесс, на который приходится настраиваться отдельно.

Мнение



Сергей Лаврентьев, руководитель "Лаборатории политического кино", политолог:



- Наш проект неразрывно связан с фильмами Радика Кудоярова. Мы показали около 15 его фильмов из 30 с лишним. Со временем их актуальность только возрастает, что говорит как раз о настоящем кино. Они полемичны по своему содержанию. Автор проводит свое кинорасследование, дискутируя с предполагаемыми оппонентами.



Что меня больше всего поразило в фильме "Назначенный временем"? Вот мы - великая страна, великий народ. Мы так раздуваем щеки от своего величия, что вроде бы и учиться нам не у кого. Казахи, в отличие от нас, не стыдятся учиться. Им все интересно, поэтому они реализуют это на практике.