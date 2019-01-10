Декрет - время, когда многие женщины, ставшие мамами, пересматривают карьерные приоритеты в жизни. Теперь это сделать стало проще, ведь на помощь им пришли целых две программы нижегородской региональной общественной организации инвалидов (НРООИ) "Социальная реабилитация" - "Статус: Онлайн" и "Мама может все!".

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Программа "Статус: Онлайн" продлится до марта, а проект "Мама может все!" - до ноября 2019 года.

Их цели схожи - сделать жизнь молодых мам лучше, помочь им реализоваться, повысить квалификацию и избавиться от страхов, знакомых каждой женщине: "А вдруг я не смогу устроиться на работу после декрета?"

- Нижегородские мамы очень активные, многие из них помимо семейных забот и воспитания ребенка стремятся быть независимыми и полезными семье и в финансовом плане. Но неопределенность в вопросах выбора формы занятости, профессии и отсутствие возможности оставить ребенка на время работы - вот основные проблемы женщин, мешающие реализовать себя в профессиональной сфере. И мы им готовы помочь, - рассказала корреспонденту "РГ" руководитель коворкинг-площадки проекта "Мама может все!" и Центра продвижения и трудоустройства женщин благотворительной программы "Статус: Онлайн" Елена Афонина.

Программа "Статус: Онлайн" работает на территории Нижегородской области с 2015 года, ее участницами стали более двух тысяч мам, имеющих детей до 14-летнего возраста. Каждый год программа дорабатывается, в нее добавляются новые мероприятия, которые позволяют женщинам избежать социальной изоляции, обеспечивают новые возможности для активной жизни и делают более острой конкуренцию на рынке труда.

Проект "Мама может все!" получил грант президента РФ на развитие гражданского общества в 2018 году. Он запущен в работу 1 июля прошлого года. В его рамках в Нижнем Новгороде организована первая коворкинг-площадка для мам.

Коворкинг по-русски

В переводе на русский коворкинг - коллективный труд. В Нижнем Новгороде это помещение для женщин, которые по каким-то причинам не могут работать дома, а снимать кабинеты им слишком накладно.

Такой коллективный офис на 5 рабочих мест располагается прямо на базе НРООИ "Социальная реабилитация". Каждая мама может рассчитывать на рабочее место с компьютером и доступом в интернет, а для детей предусмотрена игровая зона. Немаловажную роль для женщин играет возможность общаться с единомышленницами - такими же мамами.

- Женщины могут использовать офисное пространство и оборудование для работы или ее поиска, а также для профессиональных проб. Бесплатная аренда рабочего места, офиса для проведения деловых встреч или площадки для начала своего дела - хорошее подспорье для начинающих бизнес-мам. Главное, что пока женщина учится или работает, ее ребенок находится рядом, но не мешает и не отвлекает, а играет с воспитателем в отдельном помещении, - рассказала Елена Афонина.

Кроме уютной игровой комнаты в центре имеется отдельный туалет для детей, холодильник, микроволновая печь, помещение для колясок.

Участница проекта "Мама может все!" Анна Клюенкова приходит в коллективный офис и работает там по полдня два-три раза в неделю. Ее старшему ребенку 5 лет, а младшему - полтора года. Малыш остается дома со свекром (в коворкинг принимают детей с 2 лет), а старший ребенок ходит в садик. Мама приезжает в коворкинг как на работу: в тихой, спокойной обстановке старается использовать время максимально эффективно, ведь на площадке есть все необходимое для этого.

- В ноябре 2017 года я записалась на курсы с целью научиться настраивать рекламу для продвижения своих услуг копирайтера. Через полгода прошла курсы по созданию продающих сайтов на конструкторе. По настоящее время занимаюсь созданием сайтов и настройкой рекламы. Имея постоянный заработок, решила открыть свое маркетинговое агентство, - рассказала о том, как складывается ее работа, Анна.

Еще один завсегдатай коворкинг-площадки - инженер-геолог Ольга Карасева - выполняет лабораторные работы, чертежи и отчеты по изысканиям в коллективном офисе. Работодатель пошел ей навстречу и разрешил работать дома, но когда дочка немного подросла и потребовала больше внимания, стало невозможно совмещать полноценное общение с малышкой и работу.

- О проекте "Мама может все!" мне рассказали подруги. На сайте проекта я заполнила заявку на посещение коворкинга. Мы связались с Еленой, и меня пригласили на площадку. Теперь я - постоянный посетитель коворкинга. Конечно, есть сложности в адаптации ребенка, ведь дочка еще маленькая. Но благодаря воспитателю на площадке она не просто играет с развивающими игрушками, но и социализируется, приобретает навыки общения. А я имею возможность более эффективно работать и получать доход. Дочка подрастет и пойдет в садик. Но сегодня коворкинг "Мама может все!" помогает нам в сложной ситуации. Такие проекты должны быть, они помогают мамам не потерять себя, не бросать работу, а развиваться и двигаться дальше, - рассказала Ольга.

Бесплатное обучение

Не обошли стороной разработчики программы "Статус: Онлайн" и проекта "Мама может все!" и проблему повышения профессиональных компетенций мам, которые бы хотели совмещать воспитание детей с работой по принципу фриланса или в удаленном режиме.

По словам Елены Афониной, бесплатные дистанционные курсы и очные практикумы помогают мамам получить новые знания и актуализировать имеющиеся, познакомиться с новой профессией и в целом повысить свою профессиональную компетентность.

На данный момент женщины могут пройти дистанционное обучение по 17 курсам, обучающим востребованным навыкам и программам повышения квалификации в сфере управления персоналом, бухгалтерского учета, госзакупок, например. Курсы доступны в круглосуточном режиме. Это очень удобно для мам с маленькими детьми. Запись на обучение происходит через электронную почту. Доступ к урокам предоставляется только по одной выбранной дисциплине. После успешной сдачи экзамена ничто не мешает пройти обучение еще по одному курсу.

Когда мама "окончит школу", она может обратиться в Центр продвижения и трудоустройства женщин НРООИ "Социальная реабилитация". Здесь ее проконсультируют и, возможно, даже порекомендуют вакансию из базы работодателей - партнеров проекта.

Клуб деловых мам

Также для женщин, которые задумываются о возможностях дополнительного заработка с помощью своего хобби, оказания частных услуг или открытия собственного дела в рамках проекта "Статус: Онлайн", работает Клуб деловых мам.

- Мы приглашаем женщин, занимающихся собственным делом, вступать в Клуб деловых мам для продвижения своих товаров и услуг, участия в обучающих мероприятиях, встречах, обменах контактами и выстраивания сотрудничества. Это возможность женщинам-фрилансерам и самозанятым заявить о себе и познакомить со своим продуктом, представив его, так сказать, "лицом". Интересные встречи, тренинги, презентация бизнес-идей на мероприятиях, ярмарки продуктов, производимых мамами, - все это бесплатные услуги для участников Клуба, - рассказала Елена Афонина.

Контакты

НРООИ "Социальная реабилитация":

Нижний Новгород, ул. Васнецова, 21.

Тел.: (831) 214-89-09, +7-920-000-97-17.

www.socrehab.ru