Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович подтвердил, что турнир претенденток на мировую корону у женщин пройдет начиная с 29 мая 2019 года в Казани.

В двухкруговом турнире примут участие: Хоу Ифань, Анна Музычук, Екатерина Лагно, Александра Костенюк, Тан Жонгъи, Мария Музычук, Нана Дзагнидзе, Валентина Гунина. Победительница турнира получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира против китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Также Дворкович отметил, что сейчас ведутся переговоры с представителями Саудовской Аравии по поводу места проведения чемпионата мира по рапиду и блицу 2019 года.

"Контракт на проведение следующего чемпионата мира все еще у Саудовской Аравии, и мы на данный момент не знаем, где именно он будет проходить. Мне еще предстоит провести переговоры. Мы встретимся и обсудим с Саудовской Аравией этот вопрос", - цитирует Дворковича агентство ТАСС.

Напомним, что мировое первенство в 2018 году прошло в конце декабря в Санкт-Петербурге. Турниры по блицу выиграли норвежец Магнус Карлсен и россиянка Екатерина Лагно, а соревнования по рапиду - россиянин Даниил Дубов и китаянка Цзюй Вэньцзюнь.

В новых январских рейтингах ФИДЕ в классике, рапиде и блице у мужчин возглавляет чемпион мира Магнус Карлсен. В десятку лучших шахматистов мира входят два россиянина: Владимир Крамник (седьмое место) и Александр Грищук (девятое). Экс-претендент на шахматную корону Сергей Карякин расположился на 15-й позиции. В рейтинге быстрых шахмат Карякин занимает десятую строчку, на седьмой и восьмой позициях расположились Ян Непомнящий и Владислав Артемьев. Чемпион мира Даниил Дубов увеличил свой рейтинг и поднялся на 12-е место. Непомнящий и Артемьев в блице оказались выше других - четвертое и пятое места.

У женщин рейтинг в классике возглавляет экс-чемпионка мира из Китая Хоу Ифань, а вице-чемпионка мира россиянка Екатерина Лагно - четвертая. В десятку также вошли Александра Костенюк (седьмое место) и Александра Горячкина (восьмое). В рапиде российские шахматистки оказались на тех же позициях, а компанию в десятке им составила Валентина Гунина (девятое место). На первом месте китаянка Цзюй Вэньцзюнь. В блице Лагно, победившая в Санкт-Петербурге, увеличила рейтинг на 27 пунктов и уступает лишь Ифань, а Гунина занимает седьмое место.