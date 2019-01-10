В Нижегородской области три человека погибли от отравления газом

В двухэтажном доме в городе Павлово Нижегородской области обнаружены тела троих человек. По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление угарным газом, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Трагедия произошла 9 января в здании на улице Перчанкина. Один из жителей, вернувшись домой, обнаружил мертвыми в квартире на втором этаже 34-летнюю жену и 8-месячного ребенка. Чуть позже, когда спасатели МЧС вскрыли квартиру на первом этаже того же дома, оказалось, что там скончался 44-летний мужчина.

Обе квартиры оборудованы газовыми колонками, на телах погибших видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Сегодня следователи вместе с коммунальщиками намерены обследовать вентиляционные каналы дома. Газовое оборудование планируется изъять, чтобы провести техническую экспертизу на предмет его исправности.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В пресс-службе правительства Нижегородской области также сообщили, что в результате инцидента пострадала девочка 2013 года рождения. По информации регионального минздрава, она находится в удовлетворительном состоянии, угрозы жизни нет. Пострадавшим окажут необходимую помощь.