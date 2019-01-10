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10.01.2019 08:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе наказали сотрудников морга, перепутавших тела умерших

Текст: Айгуль Камаева

В министерстве здравоохранения Башкирии прокомментировали информацию о перепутанных в морге телах умерших и сообщили, что виновные наказаны.

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В сообщении ведомства уточняется, что этот действительно произошло 12 декабря 2018 года. Уфимке вместо тела супруга в патологоанатомическом отделении больницы выдали чужой труп.

Ошибку обнаружили сотрудники того же отделения и успели заменить тела до начала похорон.

Тех, кто допустил ошибку, уже привлекли к дисциплинарной ответственности и лишили стимулирующих выплат. Перед родственникам умершего извинились.

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