В Уфе наказали сотрудников морга, перепутавших тела умерших

В министерстве здравоохранения Башкирии прокомментировали информацию о перепутанных в морге телах умерших и сообщили, что виновные наказаны.

В сообщении ведомства уточняется, что этот действительно произошло 12 декабря 2018 года. Уфимке вместо тела супруга в патологоанатомическом отделении больницы выдали чужой труп.

Ошибку обнаружили сотрудники того же отделения и успели заменить тела до начала похорон.

Тех, кто допустил ошибку, уже привлекли к дисциплинарной ответственности и лишили стимулирующих выплат. Перед родственникам умершего извинились.