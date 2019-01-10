Археологи определили, где 300 лет назад находилась деревня Кемерово

Культурный слой, позволивший установить точное местоположение деревни, которая дала в XVIII веке начало столице Кузбасса, обнаружили и локализовали российские археологи.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника лаборатории археологии Федерального исследовательского центра угля и углехимии (ФИЦ УУХ) СО РАН Алексея Марочкина, для археологической проверки было выбрано несколько мест. И ученые смогли выяснить, где располагался населенный пункт, впоследствии ставший Кемеровским поселком, а потом и городом. Разведка проводилась на средства гранта президента РФ.

Поднятый в результате культурный слой (слой земли, сохраняющий следы присутствия человека), датируемый XVIII столетием, содержит отличающиеся по структуре от остального грунта остатки жилищ, очагов и так далее. Одна из ценных находок, которые помогли определить местонахождение деревни, - мелкая монета, отчеканенная в 1748 году при императрице Елизавете Петровне.

По словам Марочкина, о наличии деревни Кемерово, которая располагалась на правом берегу Томи, позже выросла в город Щегловск, а потом и в Кемерово, говорят письменные источники XVIII века. Однако историки и краеведы довольно долго спорили о том, где эта деревня находилась на самом деле.

"В 2019 году мы продолжим работу на том же месте, заложим большой раскоп. Надеемся, что вновь получим финансовую поддержку", - заявил ученый.

Справка "РГ"

Первое упоминание Кемерова относится к 28 апреля 1721 года. В конце XIX - начале XX веков территория нынешнего города входила в состав Томской губернии, а с 1921 года - Томской губернии РСФСР с центром в городе Щегловске. В1925 году он стал административным центром, а в 1932-м был переименован в Кемерово. С 1943 года - административный центр Кемеровской области.