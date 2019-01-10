В длинные новогодние выходные, когда надоели диван с телевизором и хочется активного отдыха, езда на собачьих упряжках по сибирскому морозцу и "обнимашки" с ласковыми хаски - отличная альтернатива. Отправляемся в самый крупный в Алтайском крае питомник сибирских хаски Canis Lupus Vita, где организовали первый в регионе центр ездового спорта.

Питомник расположен в пригородном поселке Лебяжье, а для проведения гонок на большие дистанции есть еще филиал в селе Шадрино в тридцати километрах от Барнаула. Заведует этим хозяйством Елена Шабалдина вместе со своей дружной семьей - мужем, детьми, братом, племянниками, бабушками. Елена не любит, когда ее называют руководителем. "Я хаскина мама", - смеется она. Генетик-селекционер по образованию, она работает не по специальности, зато уж хобби выбрала соответствующее.

Голубоглазые хаски встречают меня и группу школьников из Шипуновского района, которые приехали в питомник на экскурсию, радостным визгом. Собаки рвутся из вольеров. Вожаку стаи - Нике - это удается: она тут же бросается всех облизывать, а потом прыгает хозяйке прямо в руки, стремясь показать свою безграничную любовь и преданность. Невозмутимым остается только тибетский мастиф Грей - охранник питомника.

- Хаски залижут любого - их любовь безусловна, в нашем питомнике есть только одно исключение - Алиса, которая не любит бурно проявлять свои чувства, - отмечает Елена Шабалдина. - Другое дело тибетский мастиф. Он долго присматривается к человеку и, если почует недоброе, не подпустит близко.

Все началась, когда в семье Шабалдиных появилась красавица Жаклин - хаски шоу-класса, рожденная для выставок, но требующая обязательной выездки. Через год у них уже была настоящая упряжка - четыре ездовых собаки, и родилась идея создать питомник, а потом и центр ездового спорта. Занялись этим всей семьей. Дочь Анна представляет собак на выставках. Сын Тимофей - каюр, многократный призер краевых и межрегиональных соревнований по ездовому спорту. Супруг Геннадий специализируется на профессиональной подготовке спортсменов и собак к соревнованиям. На упряжке ездит даже 72-летняя Галина Тимофеевна - мама главной "хасятницы", как называют себя заводчики этой породы.

Экскурсии в питомник и катание на собачьих упряжках для Шабалдиных не способ заработать (этих средств не хватает даже на корм питомцам), а любимое хобби и в чем-то даже социально-образовательная миссия.

- Мы рассказываем школьникам об истории породы, о том, как эти собаки беззаветно любят не только своего хозяина, но всех кто к ним приходит, особенно детей. Для горожан, как для ребятишек, так и для взрослых, общение с такой задорной, ласковой и очень подвижной собакой - своего рода психотерапия, - считает Елена.

И действительно, радуешься как ребенок, когда пушистая красавица хаски тычется теплым носом в твою ладонь и норовит облизать тебе лицо шершавым языком. Забываешь обо всем, хочется играть, бегать наперегонки с этим пушистым другом, вскочить на нарты и мчаться сквозь пургу, став членом этой дружной стаи.

Хотя питомник не специализируется на канистерапии (лечение с помощью специально обученных собак. - Прим. ред.) сюда часто привозят ребят, имеющих проблемы со здоровьем.

- С такими детьми собаки ведут себя по-особенному, очень бережно и заботливо. Несмотря на свой активный темперамент, он могут долго сидеть рядом, позволяют себя обнимать и тискать. Трудно в это поверить, но я своими глазами видела, как у ребенка с ДЦП распрямлялись пальчики на руке, когда он гладил собаку, - вспоминает "хаскина мама".

Чаще всего лидером является самка, они уже в полтора года начинают водить упряжки. Первый ряд собак - лидеры, в середине - ритм-группа, а ближе к нартам - "колеса", как правило, мощные, крупные самцы. Но это не значит, что роли в упряжке расписаны раз и навсегда. Собаки, как люди, хотят все попробовать: сегодня быть лидером, завтра встать в середке, а потом и "колесами" поработать.

- Они сами дают понять, какое место в упряжи хотят сегодня занять. Со временем мы научились хорошо их понимать, - подчеркивает Елена Шабалдина.

На самом деле обращаться с хаски совсем не просто, ведь это очень самостоятельная собака, порой она считает, что сама знает, что лучше человеку в данный момент. Специалисты рекомендуют доверять ее чутью, и тогда с хаски будет легко.

- Вот Ника - очень хороший лидер в упряжке, и она способна принимать решение за ездока. У меня, как у многих женщин, тяжело с "право" и "лево". Бывает, что долго соображаю, как лучше поворачивать, Ника это чувствует и сама принимает правильное решение, а потом еще обернется и с укором посмотрит на бегу: "Ну что же ты, хозяйка...", - делится опытом руководитель питомника.

Крупные, с красивой шерстью, так называемые шоу-хаски бегут со скоростью двадцать километров в час. А поджарые ездовые породы разгоняют упряжку до 45 километров. В скиджоринге, когда собаки тянут не нарты, а лыжника, скорости еще выше и вполне сравнимы с автомобильными.

- Чтобы упряжка хаски тебя повезла, нужно быть с ними "одной крови", стать одним целым. Они нас каждый день проверяют, если встал несбалансированным, плохо себя чувствуешь, могут и не повезти. Поэтому каждый раз приходится доказывать свою доминантность в стае, свою внутреннюю силу, характер, - раскрывает секреты ездового спорта Максим Стрельников (брат Елены).

В упряжке может быть от одной до трех десятков собак. Чем больше - тем сложнее ими управлять, тем, соответственно, выше класс каюра. Но не обязательно быть настоящим спортсменом, чтобы прокатиться на "двойке" или "четверке". Достаточно встать на нарты и получить массу эмоций от захватывающей дух гонки и от общения с этими замечательными животными.

Совет специалиста

Хаски не рекомендуют держать в квартирах, им нужна самореализация - обязательные выезды в упряжке. После выхода в прокат фильма "Снежный плен" пошла повальная мода на голубоглазых хаски. Люди бездумно заводили таких собак, не понимая, что животные страдают в четырех стенах без дела, для которого рождены. Конечно, можно держать хаски и в квартире, но собака должна регулярно бегать, с ней нужно постоянно тренироваться.

Справка "РГ"

Сибирская хаски живет рядом с человеком уже пять тысяч лет, она помогает передвигаться по бескрайним заснеженным просторам, согревает в мороз, защищает и даже нянчится с детьми. Для северных народов это настоящий друг и средство выживания в суровых условиях.