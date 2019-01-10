Новости

Fiat заплатит 700 миллионов долларов из-за "дизельного скандала" 07:53
Под Новосибирском произошло техногенное землетрясение 07:52
У побережья Австралии акула напала на двух женщин 07:49
Камчатку накроют волны высотой с четырехэтажку 07:41
Подозреваемого в убийстве охранника Порошенко отпустили под залог 07:03
Режим ЧС ввели после схода оползня в одном из районов Хабаровского края 06:52
В Японии приостановили допросы Карлоса Гона из-за плохого самочувствия 06:51
В Нижневартовске экстренно сел самолет Красноярск - Москва 06:46
В Испании человек погиб в результате крушения небольшого самолета 06:41
В Британии кошка испортила редкую картину 06:34
Депутат Рады обвинил власти в истреблении малоимущего населения 06:17
Жительнице Благовещенска предложили продать сына за 3,5 млн рублей 06:03
СМИ: Трамп может пропустить Давосский форум 06:01
Персонал трех аэропортов Германии начал забастовку 05:49
Заместитель генпрокурора США покинет свой пост 05:32
В Улан-Удэ маршрутка врезалась в грузовик, пострадали пять пассажиров 05:22
В Приморье из-за малоснежной зимы начались лесные пожары 05:17
В Дагестане 60 человек заразились острой кишечной инфекцией 05:11
Politico: Временный глава Пентагона нецензурно отозвался об F-35 05:00
Рассылавший посылки с белым порошком австралиец задержан 04:51
Рогозин рассказал о причинах отмены своего визита в США 04:41
Огонь международных игр "Дети Азии" побывал на Итурупе 04:28
Два дальневосточных вулкана выбросили столбы пепла 04:07
Ким Чен Ын постарается сделать встречу с Трампом результативной 04:05
Сломалась камера на телескопе "Хаббл" 03:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
Что изменится в жизни россиян в первый месяц 2019 года
Что изменится в жизни россиян в первый месяц 2019 года
10.01.2019 07:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Не просто красивые картинки

Биологи видят мир иначе, чем большинство людей
Текст: Сергей Зюзин
Российская газета - Неделя - Сибирь №7761 (3)
В алтайском госуниверситете подвели итоги необычной фотовыставки, носящей статус всероссийской. Необычна она, прежде всего, своим ракурсом - красоты природы увидены глазами биологов. А биолог - неважно, маститый это ученый или юный натуралист - смотрит на окружающий мир несколько иначе, чем мы с вами.
Агроному из Рубцовска удалось запечатлеть момент появления первых перелетных птиц после долгой сибирской зимы. Фото: Владислав Жижков Агроному из Рубцовска удалось запечатлеть момент появления первых перелетных птиц после долгой сибирской зимы. Фото: Владислав Жижков
Агроному из Рубцовска удалось запечатлеть момент появления первых перелетных птиц после долгой сибирской зимы. Фото: Владислав Жижков
Фото: Татьяна Кузнецова/РГ
Как в алтайском центре ездового спорта учат понимать собак

Один из кураторов выставки - победитель множества всероссийских фотоконкурсов, сопредседатель Алтайского отделения Союза охраны птиц России Алексей Эбель, на вопрос "РГ", как же все-таки видят мир биологи, ответил:

- Многие фотоконкурсы, темой которых является природа, все больше уходят в сторону доминирования красивой картинки, в художественность кадра. А натуралистические аспекты потихоньку теряются. В конкурсе "Мир глазами биолога" мы хотим поставить во главу угла не абстрактную красоту, а нюансы, связанные именно с натуралистическими аспектами окружающего нас мира. Например, обычный зритель просто полюбуется капелькой влаги на зеленом листочке. А специалисты параллельно с этим отметят, что на снимке зафиксировано "явление гуттации на манжетке мягкой". И пояснят, кому интересно, что выведению воды на поверхность растения способствуют слабая освещенность и высокая влажность. Поэтому цель нашего конкурса - не только художественная, но и просветительская. Биологам присущ рациональный, прагматичный взгляд на происходящее с точки зрения рационального потребления природных ресурсов. Многие ученые с тревогой говорят о том, что современный мир живет в ситуации перепотребления. По разным оценкам, человечество забежало вперед в процессе траты ресурсов на пятьдесят-семьдесят лет. Проще говоря, мы сегодня проедаем то, что должно достаться нашим детям и даже внукам.

В конкурсе биологов традиционная номинация "Пейзаж" называется "Ландшафт". Мало, к примеру, запечатлеть красоту гор, нужно показать заодно, какие растительные сообщества есть на разных высотах. На самом деле, это важный момент: на современного человека обрушивается такой вал информации, что он все меньше начинает понимать окружающий мир, видеть суть происходящего вокруг него.

- Биологи, как и другие представители естественнонаучных дисциплин, видят мир несколько иначе, чем большинство людей, - отмечает руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Алтайском крае Алексей Грибков. - Если люди смогут посмотреть на мир нашими глазами, я убежден, он будет меняться в лучшую сторону.

Фото: REUTERS
Ученые выяснили, как птицы не сбиваются с пути при дальних перелетах

С коллегами солидарен Глеб Болботов, ставший абсолютным победителем конкурса по числу призовых мест в различных номинациях - их у него восемь.

- Человек, занимающийся научными исследованиями, видит взаимосвязи в окружающем мире. Объект его внимания не вырывается из общего контекста, что хорошо видно по снимкам участников нашего конкурса, - подчеркивает магистрант биологического факультета АлтГУ Болботов. - Меня коллеги и друзья даже иногда критикуют за сделанные фотографии, поскольку в них художественное смешивается с документальным. Стараюсь любой природный объект снять так, чтобы его можно было легко идентифицировать. Знаете, где я мечтаю побродить с фотоаппаратом? У истока Черного Иртыша, это на стыке границ России, Казахстана, Монголии и Китая.

Всего на конкурс поступило 595 фоторабот, география - от Восточного Казахстана до Санкт-Петербурга.

В номинации "Человек и природа" одним из победителей стал ученик четвертого класса Сростинской средней школы Егорьевского района Алтайского края Кирилл Зайцев. Он заснял кольцевание птенца ушастой совы. Декан биофака Марина Силантьева на подведении итогов конкурса попросила передать Кириллу, что его будут рады увидеть на факультете в качестве студента.

Фото: Олег и Наталья Андреенковы
Как стать сибирским бердвотчером

- Я оканчивал биофак АГУ в самом начале девяностых, - вспоминает Алексей Эбель. - Конечно, нынешнее поколение студентов заметно отличается от нашего. Мы, например, состояли в дружине по охране природы, ходили в рейды, участвовали в разных акциях. У меня даже сохранились "корочки" общественного инспектора. Как бы сейчас сказали, у нас была серьезная движуха в природоохранной сфере. Сейчас эта деятельность дальше уборки мусора, что конечно тоже очень важно и нужно, не распространяется. Поэтому мы пытаемся растормошить нынешних студентов - проводим орнитологические экскурсии, встречи с людьми, занимающимися различными проектами в сфере охраны природы. Очень надеемся, что это даст нам в будущем активных, неравнодушных студентов. Между прочим, ошибочно считать, что такие классические специальности, как орнитолог или ботаник, сейчас не востребованы. Ничего подобного: запрос на специалистов полевого профиля только растет. Кто хочет, тот может успешно работать и в международных проектах.

В чем ценность снимка

По итогам конкурса на факультете собираются выпустить каталог, он будет использоваться в учебном процессе. Организаторы подчеркивают, что принять участие в конкурсе могут не только профессиональные биологи. Главное - любить и понимать природу. Даже такой банальный, казалось бы, снимок, как ветка осенней рябины, способна о многом сказать.

- Конкурсные фото часто имеют большую научную ценность, - подчеркивает Марина Силантьева. - Так, в прошлом году мы узнали, что в реке Чарыш водится минога, а сейчас открыли для себя, что на границе Алтайского края и Республики Казахстан сохранился редкий вид растения - хохлатка Шангина. В феврале стартует очередной фотоконкурс. Надеюсь, в нем примет участие еще больше желающих.

http://

Посмотреть галерею работ победителей фотоконкурса "Мир глазами биолога" можно здесь: http://www.bio.asu.ru/news/31445/ .

Общество Природа Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал о готовящемся визите Путина в Сербию
Politico: Временный глава Пентагона нецензурно отозвался об F-35
Депутат Рады обвинил власти в истреблении малоимущего населения
Центробанк разменял доллары на юани и евро
Рогозин рассказал о причинах отмены своего визита в США