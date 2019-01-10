В алтайском госуниверситете подвели итоги необычной фотовыставки, носящей статус всероссийской. Необычна она, прежде всего, своим ракурсом - красоты природы увидены глазами биологов. А биолог - неважно, маститый это ученый или юный натуралист - смотрит на окружающий мир несколько иначе, чем мы с вами.

Один из кураторов выставки - победитель множества всероссийских фотоконкурсов, сопредседатель Алтайского отделения Союза охраны птиц России Алексей Эбель, на вопрос "РГ", как же все-таки видят мир биологи, ответил:

- Многие фотоконкурсы, темой которых является природа, все больше уходят в сторону доминирования красивой картинки, в художественность кадра. А натуралистические аспекты потихоньку теряются. В конкурсе "Мир глазами биолога" мы хотим поставить во главу угла не абстрактную красоту, а нюансы, связанные именно с натуралистическими аспектами окружающего нас мира. Например, обычный зритель просто полюбуется капелькой влаги на зеленом листочке. А специалисты параллельно с этим отметят, что на снимке зафиксировано "явление гуттации на манжетке мягкой". И пояснят, кому интересно, что выведению воды на поверхность растения способствуют слабая освещенность и высокая влажность. Поэтому цель нашего конкурса - не только художественная, но и просветительская. Биологам присущ рациональный, прагматичный взгляд на происходящее с точки зрения рационального потребления природных ресурсов. Многие ученые с тревогой говорят о том, что современный мир живет в ситуации перепотребления. По разным оценкам, человечество забежало вперед в процессе траты ресурсов на пятьдесят-семьдесят лет. Проще говоря, мы сегодня проедаем то, что должно достаться нашим детям и даже внукам.

В конкурсе биологов традиционная номинация "Пейзаж" называется "Ландшафт". Мало, к примеру, запечатлеть красоту гор, нужно показать заодно, какие растительные сообщества есть на разных высотах. На самом деле, это важный момент: на современного человека обрушивается такой вал информации, что он все меньше начинает понимать окружающий мир, видеть суть происходящего вокруг него.

- Биологи, как и другие представители естественнонаучных дисциплин, видят мир несколько иначе, чем большинство людей, - отмечает руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Алтайском крае Алексей Грибков. - Если люди смогут посмотреть на мир нашими глазами, я убежден, он будет меняться в лучшую сторону.

С коллегами солидарен Глеб Болботов, ставший абсолютным победителем конкурса по числу призовых мест в различных номинациях - их у него восемь.

- Человек, занимающийся научными исследованиями, видит взаимосвязи в окружающем мире. Объект его внимания не вырывается из общего контекста, что хорошо видно по снимкам участников нашего конкурса, - подчеркивает магистрант биологического факультета АлтГУ Болботов. - Меня коллеги и друзья даже иногда критикуют за сделанные фотографии, поскольку в них художественное смешивается с документальным. Стараюсь любой природный объект снять так, чтобы его можно было легко идентифицировать. Знаете, где я мечтаю побродить с фотоаппаратом? У истока Черного Иртыша, это на стыке границ России, Казахстана, Монголии и Китая.

Всего на конкурс поступило 595 фоторабот, география - от Восточного Казахстана до Санкт-Петербурга.

В номинации "Человек и природа" одним из победителей стал ученик четвертого класса Сростинской средней школы Егорьевского района Алтайского края Кирилл Зайцев. Он заснял кольцевание птенца ушастой совы. Декан биофака Марина Силантьева на подведении итогов конкурса попросила передать Кириллу, что его будут рады увидеть на факультете в качестве студента.

- Я оканчивал биофак АГУ в самом начале девяностых, - вспоминает Алексей Эбель. - Конечно, нынешнее поколение студентов заметно отличается от нашего. Мы, например, состояли в дружине по охране природы, ходили в рейды, участвовали в разных акциях. У меня даже сохранились "корочки" общественного инспектора. Как бы сейчас сказали, у нас была серьезная движуха в природоохранной сфере. Сейчас эта деятельность дальше уборки мусора, что конечно тоже очень важно и нужно, не распространяется. Поэтому мы пытаемся растормошить нынешних студентов - проводим орнитологические экскурсии, встречи с людьми, занимающимися различными проектами в сфере охраны природы. Очень надеемся, что это даст нам в будущем активных, неравнодушных студентов. Между прочим, ошибочно считать, что такие классические специальности, как орнитолог или ботаник, сейчас не востребованы. Ничего подобного: запрос на специалистов полевого профиля только растет. Кто хочет, тот может успешно работать и в международных проектах.

В чем ценность снимка

По итогам конкурса на факультете собираются выпустить каталог, он будет использоваться в учебном процессе. Организаторы подчеркивают, что принять участие в конкурсе могут не только профессиональные биологи. Главное - любить и понимать природу. Даже такой банальный, казалось бы, снимок, как ветка осенней рябины, способна о многом сказать.

- Конкурсные фото часто имеют большую научную ценность, - подчеркивает Марина Силантьева. - Так, в прошлом году мы узнали, что в реке Чарыш водится минога, а сейчас открыли для себя, что на границе Алтайского края и Республики Казахстан сохранился редкий вид растения - хохлатка Шангина. В феврале стартует очередной фотоконкурс. Надеюсь, в нем примет участие еще больше желающих.

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Посмотреть галерею работ победителей фотоконкурса "Мир глазами биолога" можно здесь: http://www.bio.asu.ru/news/31445/ .