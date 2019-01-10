Новости

В Петербурге с ограды Александровской колонны украли двуглавого орла 11:10
В Чечне выяснят причину смерти женщины после родов 11:10
В Крыму оценили "космический план" прохода Украины в Азовское море 11:00
Под Красноярском шесть человек пострадали в ДТП 10:59
На Кубани врачи вылечили женщину после тяжелого инсульта 10:52
Вышел русский трейлер нового необычного хоррора "Мы" от автора "Прочь" 10:49
Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил первый этап ходовых испытаний 10:46
Свердловчане начали год с поиска новой работы 10:41
Пенсионерка насмерть замерзла в центре Москвы 10:41
Забастовка в аэропортах Германии нарушит планы 110 тысяч пассажиров 10:32
Тверской авиаполк получил сверхманевренные истребители 10:19
В Кирове из винтовки обстреляли рейсовый автобус 10:17
Эксперт оценил план Киева пройти в Азовское море с "фиксацией из космоса" 10:15
В Магнитогорске вновь проверят состояние пострадавшего от взрыва дома 10:15
Лаос получил от РФ самолеты взамен Т-34 10:14
Челябинские военные летчики получили восемь вертолетов Ми-8 МТВ-5 10:11
МВД опровергло участие в похоронах криминального авторитета в Амурске 10:03
Банк России предпочел долларам юани и йены 09:59
В ЦАР не исключили размещения российской базы 09:55
Минздрав России поможет зараженным гепатитом С амурским детям 09:48
В Уфе петарда попала в лицо ехавшему с горки мальчику 09:39
В Тулузе около 20 человек пострадали при пожаре в жилом доме 09:37
Китайский посол обвинил Канаду в двойных стандартах 09:30
Умер онкобольной мальчик, о помощи которому просили Путина 09:30
В Якутии у водителя изъято промышленное золото на 20 млн рублей 09:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
Что изменится в жизни россиян в первый месяц 2019 года
Что изменится в жизни россиян в первый месяц 2019 года
10.01.2019 10:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Красноярском шесть человек пострадали в ДТП

Текст: Дмитрий Мальков

Четыре ребенка и двое взрослых пострадали в крупной автомобильной аварии в Минусинске.

Фото: Юлия Пыхалова /"Комсомольская Правда"
ВС: Попавшие в ДТП пассажиры могут получать выплаты с двух водителей

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, ДТП произошло 9 января на перекрестке улиц Гагарина и Абаканская - столкнулись Lada Granta и ВАЗ-2114.

- По предварительной информации 62-летний водитель Lada Granta поворачивал налево и не пропустил 45-летнего водителя ВАЗа, который ехал налево. В результате произошло столкновение, - рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по краю.

Пассажирами ВАЗа были трое детей в возрасте от 6 до 12 лет. Мальчик семи лет находился в Lada Granta. Согласно сведениям полиции, все они получили незначительные повреждения, после оказания медицинской помощи на месте происшествия их отпустили домой. В ГИБДД уверены, от более серьезных последствий их спасли детские кресла.

А вот травмы двух взрослых сопровождавших детей оказались куда серьезнее. Медикам пришлось госпитализировать двух пожилых людей.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства ДТП и опрашивает свидетелей происшествия.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МВД опровергло участие в похоронах криминального авторитета в Амурске
Эксперт оценил план Киева пройти в Азовское море с "фиксацией из космоса"
Банк России предпочел долларам юани и йены
Politico: Временный глава Пентагона нецензурно отозвался об F-35
Умер онкобольной мальчик, о помощи которому просили Путина