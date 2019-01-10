Под Красноярском шесть человек пострадали в ДТП

Четыре ребенка и двое взрослых пострадали в крупной автомобильной аварии в Минусинске.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, ДТП произошло 9 января на перекрестке улиц Гагарина и Абаканская - столкнулись Lada Granta и ВАЗ-2114.

- По предварительной информации 62-летний водитель Lada Granta поворачивал налево и не пропустил 45-летнего водителя ВАЗа, который ехал налево. В результате произошло столкновение, - рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по краю.

Пассажирами ВАЗа были трое детей в возрасте от 6 до 12 лет. Мальчик семи лет находился в Lada Granta. Согласно сведениям полиции, все они получили незначительные повреждения, после оказания медицинской помощи на месте происшествия их отпустили домой. В ГИБДД уверены, от более серьезных последствий их спасли детские кресла.

А вот травмы двух взрослых сопровождавших детей оказались куда серьезнее. Медикам пришлось госпитализировать двух пожилых людей.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства ДТП и опрашивает свидетелей происшествия.