В Барнауле на посетительницу салона красоты обрушилась плитка

Следственный комитет начал проверку по факту травмирования 52-летней жительницы Барнаула. На горожанку упала тяжелая облицовочная керамическая плитка.

По данным следователей, плитка оторвалась с фасада многоэтажного жилого дома, когда посетительница находящегося в здании салона красоты выходила на улицу. Дама получила тяжелую черепно-мозговую травму.

- Следователи опрашивают очевидцев происшествия и сотрудников управляющей компании, изъяты необходимые документы, - сообщает СК РФ. - Кстати, ещё до осмотра места происшествия рабочие успели заменить упавшую плитку, видимо, надеясь скрыть случившееся.

Отмечается, что многоквартирный дом был сдан весной прошлого года.