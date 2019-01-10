В Барнауле на посетительницу салона красоты обрушилась плитка

Следственный комитет начал проверку по факту травмирования 52-летней жительницы Барнаула. На горожанку упала тяжелая облицовочная керамическая плитка.
По данным следователей, плитка оторвалась с фасада многоэтажного жилого дома, когда посетительница находящегося в здании салона красоты выходила на улицу. Дама получила тяжелую черепно-мозговую травму.
- Следователи опрашивают очевидцев происшествия и сотрудников управляющей компании, изъяты необходимые документы, - сообщает СК РФ. - Кстати, ещё до осмотра места происшествия рабочие успели заменить упавшую плитку, видимо, надеясь скрыть случившееся.
Отмечается, что многоквартирный дом был сдан весной прошлого года.
На посетительницу салона красоты упала облицовочная плитка с фасада дома, сданного весной прошлого года.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 10 января 2019 г.
Серьезную ЧМТ получила 52-летняя жительница Барнаула. Следователи опрашивают сотрудников управляющей компании. Ещё до осмотра места происшествия рабочие успели заменить плитку pic.twitter.com/9mLoJJ4cas