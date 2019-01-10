В Барнауле на завуча завели дело после травли подростка

Заведующая учебной частью образцового лицея № 101 города Барнаула стала главной фигуранткой уголовного дела о травле 14-летнего школьника.

- Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Халатность". Завуч лицея № 101 уже допрошена в качестве подозреваемой, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

- Директор образовательной организации привлечен к дисциплинарной ответственности, - сообщает Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. - Комитету по образованию города Барнаула рекомендовано принять административные и дисциплинарные меры в отношении сотрудников МБОУ "Лицей № 101", оказать психолого-педагогическую помощь всем участникам конфликта, повысить компетентность сотрудников лицея по предупреждению кризисных ситуаций.

Напомним, о конфликте в барнаульском лицее стало известно только после того, как мама пострадавшего подростка Ульяна Меньшикова рассказала о произошедшем в социальных сетях. Данные факты подтвердили следователи. По версии СК, на протяжении нескольких месяцев группа подростков, обучающихся в лицее, систематически применяла к 14-летнему подростку психологическое и физическое насилие.

- Данные обстоятельства были достоверно известны должностным лицам и педагогическому составу учебного заведения, однако каких-либо мер по урегулированию ситуации с их стороны предпринято не было, - сообщают следователи.

Администрация лицея утверждала, что о травле школьника не может идти и речи - это всего лишь безобидные детские игры. Педагоги обвинили маму пострадавшего ребенка в том, что таким способом она просто решила "собрать лайки" в социальных сетях.

Между тем следствием также установлены и другие факты противоправных действий, которые совершались на территории лицея №101 в отношении иных учащихся. Проверка деятельности данного учебного заведения будет продолжена.