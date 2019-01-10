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10.01.2019 11:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Омске внедрили автоматизированную систему оплаты проезда

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Омск - третьим в стране после Москвы и Санкт-Петербурга - внедрил автоматизированную систему оплаты проезда в общественном транспорте. С 1 января новые правила вступили в силу.
Фото: Владимир Казионов/РГ Фото: Владимир Казионов/РГ
Фото: Владимир Казионов/РГ
Фото: Сергей Мельников/РГ
В Омской области появились экологичные и экономичные автобусы

Одна из особенностей новации - она стимулирует пассажиров рассчитываться за поездку с помощью бесконтактных банковских карт (в этом случае проезд обходится на двадцать процентов дешевле - в 25 рублей).

Система также устанавливает единый порядок расчета как для муниципального, так и для коммерческого транспорта. Ставит заслон теневому сектору. Несет ощутимую выгоду льготным категориям граждан.

- В регионе действует 53 вида льгот для различных категорий пассажиров. Разработано 18 видов проездных билетов. Всего новая система предполагает более двухсот вариантов оплаты, - пояснил директор департамента транспорта администрации Омска Александр Вялков. - Система умеет распознавать, как оплачивает проезд ветеран труда, школьник, пенсионер, рассчитывается ли пассажир с помощью электронного кошелька или через мобильное приложение.

В мэрии утверждают, что для внедрения цифрового комплекса не потребовалось ни одного бюджетного рубля, все расходы взяло на себя муниципальное предприятие "Пассажирсервис". Уже более 600 тысяч пассажиров пользуются автоматизированной системой оплаты.

Между тем запуск системы не обошелся без сбоев. В праздничные дни в адрес департамента транспорта поступило около ста жалоб. Специалисты заявляют, что все они удовлетворены.

- Мы приносим омичам извинения за неудобства, - сказал Александр Вялков. - В ближайшее время на транспорте, работающем в новом формате, разместят информирующие плакаты. Пассажиры, которым будет отказано в безналичной оплате, могут сообщать о нарушении телефону (3812) 21-13-48. К кондуктору, водителю или руководителю транспортной организации в таком случае будут применены санкции.

Фото: Сергей Мельников/ РГ
Омичам рассказали о способах оплаты проезда в новом году

Сегодня в систему электронных расчетов включено 650 муниципальных автобусов и троллейбусов, а также 600 машин частных перевозчиков (треть всех маршруток). В департаменте обещают, что в скором времени на новую систему перейдет весь транспорт. Первые дни января показали, что пассажиры голосуют рублем, выбирая перевозчиков, и коммерсантам с этим придется считаться.

В декабре и первую неделю января омичи приобрели более 20 тысяч электронных карт, что превышает объем продаж за весь прошлый год. При этом образовался дефицит, и мэрия оперативно нашла возможность допечатать еще двадцать тысяч карт.

Между тем

По словам разработчиков системы, имеющих опыт ее внедрения в других регионах, на запуск программного обеспечения обычно требуется полгода. В Омске этот период продлился менее месяца.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омская область
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