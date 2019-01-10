В ДТП на Ставрополье погибли женщина и подросток

Рядом с городом Нефтекумском в Ставропольском крае днем произошло ДТП, в котором два человека погибли и четверо пострадали. По данным УГИБДД по региону, столкнулись Hyundai Accent и Lada Priora.

- Водитель легкового автомобиля Hyundai по неустановленным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил фронтальное столкновение с автомашиной Lada Priora, - сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Ставрополью.

В результате столкновения погиб 15-летний подросток, который находился на заднем сиденье иномарки и не был пристегнут, а также 50-летняя пассажирка отечественной легковушки. Еще четыре человека - оба водителя и два пассажира Hyundai - были доставлены в Нефтекумскую ЦРБ с тяжелыми травмами. В иномарке передвигались жители Дагестана, а в Lada - города Нефтекумска, уточнили в УГИБДД.

Сейчас на месте аварии работают специалисты, движение по участку дороги затруднено. Выясняются все обстоятельства ДТП.