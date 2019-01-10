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10.01.2019 18:04
Рубрика: Культура
Проект: Гид-парк

Историю платков и шалей XVIII-XXI веков расскажут в Русском музее

Текст: Ольга Штраус
Российская газета - Федеральный выпуск №7762 (4)
"Платки и шали в России XVIII-XXI веков", Русский музей, до 11 марта.

Более 600 экспонатов из музея (он обладает одной из самых богатых "шалевых" коллекций в нашей стране) дополнены предметами из этнографического музея, Павловопосадской мануфактуры и других собраний.

Две трети своей жизни русская женщина не расставалась с платком: на свадьбу, гулянье, в храм, на сенокос или жатву - платок был нужен повсюду. Да и модный наряд светской дамы невозможно представить без шали.

Девичий праздничный костюм. ХIХ век. Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния. Фото: Предоставлено пресс-службой Русского музея

Один из шедевров выставки - огромная, почти четыре метра в длину и около двух в ширину - так называемая "колокольцовская" шаль. Ручное ткачество из тончайших шерстяных нитей с богатейшим узором, одинаковым с лицевой стороны и изнанки - настоящее произведение искусства. Одна нитка километровой длины весила меньше нескольких граммов. Шали купцов Колокольцовых или фабрикантки Надежды Мерлиной по праву вызывали восхищение самых изысканных щеголих. Они и стоили как породистый рысак или целая усадьба. Например, такую вот шаль император Николай I купил в 1829 году за 12 тысяч рублей.

Носить ее, конечно, было страшно неудобно: дама должна была обладать искусством драпироваться в шаль так, чтобы все ее достоинства (и дамы, и шали) выгодно проявлялись. Кайма последней, например, должна была спускаться до пола. А в руке положено было держать носовой платочек: его кайма из вологодского или белевского кружева - отдельное произведение искусства. В платки и шали в XVIII-XIX веках было принято вкладываться, как сегодня в валюту или недвижимость.

Но не надо думать, что позволить себе такую красоту могли только представители высшего сословия. Богатые крестьяне, купцы, зажиточные старообрядцы считали нормой жизни, чтобы их женщины имели красивые платки и шали на праздничный день. Целый зал здесь отведен золотошвейным платкам, без которых не обходился ни один старообрядческий костюм.

- Мы не случайно дополнили выставку манекенами в народных костюмах и картинами известных художников, - говорит одна из кураторов выставки Наталья Ковалева, - на полотнах Кустодиева, Жерара Делабарта и других видно, как носили платки и шали горожанки XIX века.

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Революция, полностью поменявшая парадигму российской жизни, уничтожила многое - только не извечную женскую любовь к изысканному и практичному текстилю. Платки с революционной символикой, так напоминающие знаменитый "агитационный фарфор", нередко и расписывались теми же фарфоровыми мастерами. Уникальный экспонат выставки - шелковый шарф, вручную расписанный Павлом Филоновым в 1932 году. "Денег у меня сейчас совершенно нет, кроме 33 копеек на сберкнижке, - писал он в своем дневнике. - Поэтому я расписал жене шелковый шарф и просидел за этой работою полтора месяца по 16 часов в день. Товарищи и знакомые (женщины преимущественно) оценивают его, словно сговорясь, так: "Такого шарфа нигде в мире не найдешь. Носить его - преступление".

Но выставка не была бы такой полномасштабной, если бы ее не дополнили оренбургские пуховые платки и павловопосадские набивные шали вплоть до XXI века.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Гид-парк
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