Новости

Мун Чжэ Ин провел новогоднюю пресс-конференцию 14:13
В суд подана жалоба на арест обвиняемого в шпионаже иностранца Уилана 14:12
Дом, в котором произошло громкое убийство, превратят в гостиницу 14:12
В Прикамье в ДТП загорелась иномарка, пострадали шесть человек 14:07
МИД: Вопрос о консультациях между Россией и США по ДРСМД прорабатывается 14:06
"Заряженная" Lada Vesta: с чем связана задержка старта продаж 14:06
Российская премьер-лига выдвинула Дюкова на пост президента РФС 14:04
В Сибири тело полковника транспортной полиции нашли у железной дороги 14:04
В Барнауле на посетительницу салона красоты обрушилась плитка 14:04
Курорты Кубани в праздники приняли 672 тысячи туристов 14:01
В Москве задержан член совета директоров Руна-банка 14:00
На Кубани комплексы С-400 отразили ракетный удар "противника" 13:51
Видео: Бри Ларсон опять бьет старушку в трейлере "Капитана Марвел" 13:48
Пожертвования пострадавшим от взрыва магнитогорцам выросли до 47 млн 13:45
Песков рассказал о саммитах по Сирии 13:43
Студенты смогут получить две отсрочки от армии 13:38
Пожилая туристка выжила после ночевки в Уральских горах 13:37
Появился первый кадр с Джудом Лоу в продолжении "Молодого Папы" 13:37
Матвиенко выразила соболезнования близким Лукьянова 13:31
В Барнауле на завуча завели дело после травли подростка 13:28
В Ленинградском зоопарке появилась кухня для зверей 13:24
Сергей Лукьяненко решил покончить с "Дозорами" 13:16
Си Цзиньпин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР 13:07
В новой Москве собаки съели двоих мужчин 13:01
Жена принца Гарри может вернуться на экраны, несмотря на запрет 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Что принесет 2019 год в экономике
Что принесет 2019 год в экономике
Как изменится жизнь россиян в первый месяц 2019 года
Как изменится жизнь россиян в первый месяц 2019 года
10.01.2019 13:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ленинградском зоопарке появилась кухня для зверей

Текст: Мария Голубкова ( Санкт-Петербург)

Ленинградский зоопарк получил новое здание кормокухни. Как рассказали корреспонденту "РГ" в администрации зоологического сада, теперь еду для животных специалисты будут готовить в современных и комфортных условиях.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: В зоопарке Владивостока появились редкие белые львята

Ранее кормокухня для обитателей зоопарка располагалась в здании администрации, там же был небольшой склад. Однако размер помещений сильно ограничивал возможности хранения и приготовления продуктов.

В новом двухэтажном здании на углу Кронверкского проспекта, где размещены инженерно-технические помещения, холодильные камеры, тарная, кладовые инвентаря и хлеба, а также рабочие кабинеты, гардероб и душевые, можно будет учесть аппетиты всех обитателей зоопарка. Общая производительная мощность объекта составляет 1100 килограммов корма в сутки, уточнили в городском комитете по строительству.

- У нас появится цех мелкой и крупной нарезки, специальная мясная, где готовят пищу для хищников, - рассказали в пресс-службе зоопарка. - Отдельно можно будет варить каши и хранить запас продуктов.

В настоящее время Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию "Кормокухни" Ленинградского зоопарка. В ближайшее время она начнет работать, а пока зооповара готовятся к переезду.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал о саммитах по Сирии
Рогозин рассказал, когда назовут причины появления "дыры" в "Союзе"
МВД опровергло участие в похоронах криминального авторитета в Амурске
Украинские военные похитили крымского футболиста
Умер онкобольной мальчик, о помощи которому просили Путина