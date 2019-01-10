В Ленинградском зоопарке появилась кухня для зверей

Ленинградский зоопарк получил новое здание кормокухни. Как рассказали корреспонденту "РГ" в администрации зоологического сада, теперь еду для животных специалисты будут готовить в современных и комфортных условиях.

Ранее кормокухня для обитателей зоопарка располагалась в здании администрации, там же был небольшой склад. Однако размер помещений сильно ограничивал возможности хранения и приготовления продуктов.

В новом двухэтажном здании на углу Кронверкского проспекта, где размещены инженерно-технические помещения, холодильные камеры, тарная, кладовые инвентаря и хлеба, а также рабочие кабинеты, гардероб и душевые, можно будет учесть аппетиты всех обитателей зоопарка. Общая производительная мощность объекта составляет 1100 килограммов корма в сутки, уточнили в городском комитете по строительству.

- У нас появится цех мелкой и крупной нарезки, специальная мясная, где готовят пищу для хищников, - рассказали в пресс-службе зоопарка. - Отдельно можно будет варить каши и хранить запас продуктов.

В настоящее время Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию "Кормокухни" Ленинградского зоопарка. В ближайшее время она начнет работать, а пока зооповара готовятся к переезду.