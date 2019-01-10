Милонов раскритиковал Шнурова за мат

Депутат Госдумы Виталий Милонов подверг резкой критике творчество Сергея Шнурова. Парламентарий заявил, что нецензурная лексика, звучащая при выступлении группы "Ленинград", способствует деградации русского языка.

Между тем на критику Виталия Милонова Сергей Шнуров отреагировал резким стихотворением.

В аппарате парламентария "РГ" сообщили, что Милонов ознакомился с данным произведением, но симметрично отвечать не будет.

Виталий Милонов намерен обратиться в Министерство культуры России с предложением ввести административную ответственность за использование мата в публичных местах. Также парламентарий собирается предложить представителям Минкультуры лишить финансирования те эстрадные проекты, где используется ненормативная лексика.