Названы самые популярные у туристов города России

Санкт-Петербург возглавил список самых популярных у туристов городов России по итогам 2018 года. Именно в Северной столице путешественники чаще всего бронировали отели, сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.

В Петербург туристы в прошлом году приезжали в среднем на 4-5 ночей, жилье им обходилось в 2875 рублей в сутки.

На втором месте по популярности Москва. В столице путешественники проводили в среднем 3,4 дня, за гостиницу платили 3745 рублей в день.

3014 рублей за номер на 2-3 человек платили в Казани, этот город занимает третье место по популярности у туристов. Средняя поездка в столицу Татарстана длилась 2,9 суток.

Также в пятерке лидеров оказались Краснодар и Петрозаводск, путешественники там проводили от двух до трех дней.

Шестое место рейтинга занимает Ростов-на-Дону. Сюда туристы приезжали на 1,7 суток, гостиница им обходилась в 2100 рублей. На 100 рублей дороже оказывалась суточная бронь в Екатеринбурге. В столицу Свердловской области в среднем приезжали на 2,3 дня.

В списке привлекательных у туристов городов оказался Воронеж. Средняя поездка в город занимала 1,6 дней, ночь в отеле стоила 1858 рублей.

Самыми дорогими оказались гостиницы в Нижнем Новгороде - туристы платили 4202 рубля в сутки. Средняя продолжительность отдыха 2,2 дня. Замыкает десятку популярных городов Тула. Попробовать знаменитые пряники и выпить чаю из местных самоваров путешественники приезжали в среднем на 2,6 дня. Номер в отеле обходился им в 2026 рублей.