Новгородского охотника осудили за смерть ребенка

Жителя Новгородской области осудили за небрежное хранение охотничьего ружья, которое повлекло смерть ребенка. Суд приговорил владельца оружия к 300 часам обязательных работ.

Трагедия случилась 9 июня 2018 года в деревне Неронов Бор Новгородского района, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. Четверо детей играли рядом с домом 40-летнего охотника. В какой-то момент дочь подсудимого зашла домой, достала из сейфа заряженное охотничье ружье и вынесла его на улицу. Ключ от сейфа висел на саморезе на стене в котельной дома.

Дети начали играть с оружием. Вскоре кто-то задел спусковой крючок. Выстрел поразил десятилетнюю девочку, от огнестрельного ранения она скончалась на месте происшествия.

Суд признал охотника виновным в "небрежном хранении огнестрельного оружия, создавшем условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека". Приговор в законную силу не вступил.