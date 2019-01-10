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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Цвета с медали

Стартовала акция "Ленточка ленинградской победы"
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск №7762 (4)
С акции "Ленточка ленинградской победы" стартовали торжества в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Жителям и гостям Северной столицы раздадут почти 1,5 миллиона лент.

Особые ленинградские ленточки появились по аналогии с акцией "Георгиевская ленточка". За основу для нее взяли цвета муаровой ленты медали "За оборону Ленинграда": оливковый символизирует победу, а зеленый - цвет жизни. По традиции акция проводится в юбилейные годы. Так, ленточки раздавали горожанам и гостям города в 2009 и 2014 годах в честь 65- и 70-летия полного снятия блокады. На этот раз ленточки будут вручать в отделениях "Почты России" и Сбербанка, в городских МФЦ, а также в центрах приема платежей "Петроэлектросбыт". Кроме того, с 25 по 27 января все желающие смогут получить их у волонтеров рядом со станциями городского метрополитена.

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А первые ленточки в рамках акции накануне были вручены участникам встречи на Ленинградском комбинате хлебопродуктов, который в годы войны помогал городу и фронту выживать. Именно здесь изготавливали 125 блокадных грамм, которые в сутки полагались на человека.

Те, кто пережил блокаду уже будучи взрослыми, сейчас перешагнули 90-летний рубеж своей жизни. Поэтому на такие встречи чаще приходят дети блокадного Ленинграда. К примеру, художественному руководителю театра "Русская антреприза" имени Андрея Миронова Рудольфу Фурманову в 1941 году было всего три года. "Эта ленточка обязывает меня рассказывать представителям молодого поколения, молодым людям о том, что было", - говорит он.

Основные торжества в честь 75-летия освобождения города на Неве пройдут 27 января.

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