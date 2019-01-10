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10.01.2019 15:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В каждом литре Ладожского озера нашли микропластик

Текст: Вера Черенева

В Ладожском озере нашли значительное количество микропластика. На каждый литр озерной воды приходится одна частица микропластика размером от 1 микрона до 5 миллиметров, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на специалистов Института озероведения РАН и Российского государственного гидрометеорологического университета.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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По оценкам исследователей, существует два основных источника появления в озере частиц микропластика. В первую очередь это косметика, моющие и чистящие средства, также микропластик попадает в воду после разложения пластиковых бутылок и пакетов.

Существующие очистные сооружения успешно справляются с крупными фрагментами микропластика. Опасение ученых вызывает то, что для частиц, размер которых измеряется в микронах, действующие сооружения, могут оказаться неэффективными.

Кроме того, тенденции таковы, что размеры частиц с каждым годом уменьшаются, что вызывает у специалистов озабоченность.

По оценкам исследователей, основным источником загрязнения водоемов на сегодняшний день являются пляжи. Причем, если по концентрации вредных веществ, существуют вполне четкие показатели, то нормативы по микропластику отсутствуют, кроме того, нет исследований, которые ответили бы на вопрос, как частицы микропластика в воде влияют на здоровье граждан.

Общество Экология Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия СЗФО Ленинградская область
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