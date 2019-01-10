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10.01.2019 13:02
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Увезу тебя я в тундру

Текст: Евгения Цинклер (НАО)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад №7761 (3)
Со дня на день должны открыться сельские зимники НАО. Речь идет о направлениях Хорей-Вер - Мусюршор, Коткино - Харъяга и Нарьян-Мар - Тельвиска.

В этом сезоне впервые откроется зимник Коткино - Харъяга. Он соединит отдаленный населенный пункт Ненецкого округа с дорожной инфраструктурой Республики Коми.

Также ведутся работы от Хорей-Вера до приемо-сдаточного пункта месторождения Мусюршор. Его протяженность около 12 километров. Временная зимняя автодорога имеет стратегическое значение, поскольку позволит обеспечить постоянную транспортную связь населенного пункта с Нарьян-Маром и Республикой Коми.

На Ямале начали строить первый платный мост через реку Пур

Что касается зимника Нарьян-Мар - Тельвиска, то его планировалось ввести в эксплуатацию еще в декабре, однако сроки открытия сдвинулись на первую половину января. Это обусловлено как неблагоприятными погодными условиями (небольшой толщиной льда), так и техническими проблемами подрядчика. Работы по обустройству этого зимника обойдутся окружному бюджету в 5,2 миллиона рублей, первые же два строятся при финансовой поддержке нефтяников.

Напомним, главный зимник Ненецкого округа Нарьян-Мар - Усинск открылся накануне Нового года. Планируется, что при благоприятных условиях он проработает до 25 апреля.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ненецкий АО СЗФО Республика Коми
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