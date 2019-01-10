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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Банда Зебры и Коня

Псевдоартисты в центре Петербурга вымогают у прохожих деньги
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад №7761 (3)
Новогодние каникулы для многих туристов, прибывших в Петербург с детьми, оказались омрачены встречей с крепкими ребятами в костюмах ростовых кукол. Герои из мультфильмов "Три богатыря", "Шрек" и "Мадагаскар" на Невском проспекте и Дворцовой площади вначале предлагают прохожим сфотографироваться, а потом требуют за свои услуги тысячи рублей.
Люди в ростовых куклах чаще всего не обладают актерскими навыками, а значит, бросают тень на всех уличных артистов. Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Люди в ростовых куклах чаще всего не обладают актерскими навыками, а значит, бросают тень на всех уличных артистов. Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Люди в ростовых куклах чаще всего не обладают актерскими навыками, а значит, бросают тень на всех уличных артистов. Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Вечер, Дворцовая площадь. Среди отдыхающих, пришедших к главной елке Петербурга, гуляют аниматоры в костюмах ростовых кукол. Их целевая аудитория - семьи с детьми, особый интерес вызывают бабушки и молодые мамы хрупкой комплекции.

Малыши, заметив знакомых персонажей, проявляют интерес, и аниматоры заводят диалог. Главная цель - чтобы взрослые достали телефоны с фотокамерами. Артисты принимают несколько заученных поз, считают количество снимков, а потом предъявляют счет: один кадр стоит 300-500 рублей, а за всю фотосессию они просят 1500-2500 рублей. С иностранцев берут больше - от пяти тысяч.

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В случае отказа аниматоры начинают оскорблять своих жертв, при попытке убежать часто преследуют их до метро. Многие платят, чтобы избежать скандала. На этом бизнес и держится.

Настоящие уличные артисты ростовых кукол не любят и подчеркивают, что те не имеют никакого отношения к профессиональному сообществу со своим этическим кодексом, один из главных постулатов которого - никакого вымогательства.

Единственный фокус, котрый могут показать ростовые куклы, - опустошение кошелька

- У уличных артистов нет и не может быть расценок для прохожих. Каждый дает столько, сколько считает нужным, или вообще не дает. Это нормально. Выступление на улице для многих - это презентация, артистов нашего жанра часто приглашают на различные крупные площадки, где оплата идет по прайсу. Многие на улице репетируют номера, учатся преодолевать, например, свою робость, анализируют, какие элементы вызывают наибольший интерес у публики. И вообще, для настоящего артиста выступление на улице - это образ жизни, романтика, - говорит артист оригинального жанра Александр Барон.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Набор аниматоров для работы в центре города ведется постоянно. Новобранцев, готовых в костюмах собирать деньги с граждан, принимали даже в новогодние каникулы. В частности, объявления размещал петербуржец по имени Сергей Самусенко. Он нанимал юношей и девушек от 18 до 30 лет для работы в исторических нарядах и в костюмах ростовых кукол на улицах города. За работу обещал платить до четырех тысяч рублей в сутки. Корреспондент "РГ" позвонила Сергею под видом потенциального сотрудника. Предпринимателя не интересовали ни актерские навыки, ни образование - только возраст. Самусенко сообщил, что ростовые куклы получают 50 процентов общей суммы заработанных денег, что костюмы принадлежат работодателю, а рабочий день длится с 10.30 до 19.00 с часовым перерывом на обед. Если на улице очень холодно, можно уходить на несколько минут погреться. Деньги предприниматель собирает один раз, по вечерам.

Представители профессионального сообщества считают, что аниматоры в ростовых куклах бросают тень на всех уличных артистов. Для них это весьма тревожно, ведь за долгие годы оригинальные шоу на улицах Петербурга стали одним из неформальных символов города и туристы в принципе относятся к этой сфере с доверием, они ждут чуда и праздника, а единственный фокус, который им могут показать ростовые куклы, - это превращение полного кошелька в пустой.

Пока на псевдоартистов никакой управы нет. В отделы полиции с заявлениями пострадавшие не обращаются, а забирать мультяшных Ослов, Зебр и Коней в отдел полиции для профилактических бесед стражи порядка права не имеют.

Комментарий

Алексей Сергиенко, руководитель Центра поддержки искусств Санкт-Петербурга:

- Среди тех, кто зарабатывает деньги в ростовых куклах, есть разные люди, много в том числе и настоящих хороших артистов, которые приносят людям радость. Но параллельно есть и негодяи, шантажирующие прохожих. В Петербурге был случай, когда одного такого человека в костюме лошади задержали охранники, и выяснилось, что у него в прошлом есть четыре судимости. Все это стало возможным из-за того, что за деятельностью уличных артистов нет контроля. Люди, которые работают на улицах, должны быть оформлены как частные предприниматели или сотрудники ИП, следовать определенным правилам поведения и платить налоги. Здесь важно не запрещать, а дать людям возможность работать в рамках закона.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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