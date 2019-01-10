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10.01.2019 12:55
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Стрелой" на лыжи

Текст: Мария Голубкова, Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад №7761 (3)
С железнодорожных вокзалов Петербурга стартовали "Лыжные стрелы". Специальные электрички везут поклонников зимних трасс в поселки Орехово и Шапки.

Специальные выезды для катания на лыжах получили в Ленинграде массовое распространение в 1960-е годы и пользовались большой популярностью, хотя первый экспресс "Лыжная стрела" отправился с Финляндского вокзала еще в 1948 году. В 1990-х традиция прервалась, однако в последние годы лыжные экспрессы снова заполняют любители лыжных прогулок. Не последнюю роль играет тот факт, что проезд на "стреле" бесплатный. Однако билет все же требуется, его можно получить в администрациях районов по месту жительства. При себе обязательно иметь удостоверение личности и медицинскую справку о том, что нет противопоказаний к занятиям спортом.

Фото: Тургруппа Михаила Шабанова
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- Если ее не будет, администрация Центрального района оставляет за собой право отказать в выдаче билетов, - предупредили "РГ" в одном из районных отделов спорта.

С прежних времен сохранилась также традиция организовывать для лыжников три трассы протяженностью 15, 10 и 5 километров. Для участников массовых лыжных стартов на выездах организована спортивная и развлекательная программа, а для тех, кто не умеет кататься на лыжах, - дистанция для скандинавской ходьбы.

В течение января - марта запланировано десять рейсов с Финляндского и Московского вокзалов, поочередно по субботам и воскресеньям. Ближайший состоится в субботу, 12 января.

Тем временем

В Петербурге для тренировок воспитанников детдомов и детей из неблагополучных семей предоставят три футбольных поля. Вначале речь шла о строительстве специального поля за 11 миллионов, но власти города нашли выход, не требующий дополнительных затрат. Как сообщают в пресс-службе Смольного, Межрегиональное отделение ДОСААФ бесплатно предоставит для социально значимых целей сразу три крытых футбольных поля, расположенных в парке Сосновка. Они полностью готовы для проведения занятий даже зимой.

Спорт Виды спорта Зимний спорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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