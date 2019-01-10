В Петербурге из-за прорыва трубы полсотни домов остались без тепла

В Адмиралтейском районе Петербурга в четверг прорвало трубу теплоснабжения. Без отопления осталось 51 здание.

Клубы пара повалили из-под земли возле дома по адресу Клинский проспект, 10. Как сообщили в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", в результате обследования специалисты организации выявили дефект на трубопроводе диаметром 500 мм.

Поскольку имелась угроза увеличения прорыва, было решено заменить трубу на ненадежном участке.

Место аварии находится на проезжей части. Сейчас оно огорожено, здесь работает спецтехника. В "Теплосетях" рассчитывают завершить работы к пяти утра 11 января. До тех пор во всех зданиях, попавших в зону аварии, ограничено теплоснабжение. Горячая вода подается в штатном режиме.