В нескольких муниципальных образованиях Ростовской области будет применен понижающий коэффициент норматива накопления ТКО - 0,8. Послабление коснулось тех территорий, где норматив увеличен значительно, в два и более раза. Прежде всего речь идет о Волгодонске, Донецке, Таганроге, Сальске, а также Матвеево-Курганском районе. По словам губернатора региона Василия Голубева, такие меры необходимы, чтобы максимально снизить для граждан сумму платежей за обращение с ТКО.

С учетом понижения нормативы накопления в этих населенных пунктах будут 2,41 кубометра в год с жителя многоэтажки, 2,45 кубометра - с проживающего в частном доме. К примеру, житель Таганрога заплатит за вывоз мусора не 145 рублей 22 копейки, а 116 рублей 22 копейки в месяц, житель Волгодонска - 109 рублей 35 копеек вместо 136 рублей 58 копеек.

Напомним, с 1 января 2019 года в России вводится новая система сбора, вывоза и утилизации ТКО. Тариф определяет служба по тарифам на основании предложений самих региональных операторов. Некоторые из них запрашивали тариф в размере более 700 рублей за кубометр ТКО.

Региональная служба по тарифам за неделю до нового года утвердила тарифы в среднем 500 рублей за кубометр. Самый низкий, 446 рублей 84 копейки за куб - для жителей Ростова и прилегающих районов, оказавшихся в зоне работы Мясниковского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса. Самый высокий - для жителей Миллеровского района, 590,88 рубля.

Обращение с отходами теперь стало отдельной коммунальной услугой, и на нее распространяется социальная поддержка. Для льготных категорий граждан это 50-процентная компенсация расходов, а также субсидия, которую можно получить, если плата за "коммуналку" превышает 20 процентов совокупного дохода семьи.

Тем временем

В Ростовской области закрывают полигоны ТБО, а региональные операторы не знают, куда им предстоит вывозить мусор. По решению суда закрыт полигон для захоронения твердых бытовых отходов в селе Кагальник Азовского района. Жители села многократно обращались в надзорные органы с жалобами на постоянные случаи возгорания на свалке. Полигон ТБО, рассчитанный на захоронение 1,2 миллиона тонн отходов, признан непригодным для дальнейшей эксплуатации. Но теперь мусор из Азова увозят за 100 километров от города, на полигон твердых бытовых отходов возле станицы Багаевской. Это создает сбои в работе по сбору и вывозу ТКО. Закрывается также полигон в Таганроге, на Николаевском шоссе. Именно там осенью прошлого года произошло возгорание, которое не могли ликвидировать в течение нескольких дней. Для размещения мусора регионального оператора Неклиновского, Матвеево-Курганского и Куйбышевского районов рассматривают новошахтинский полигон. Какова будет логистика и себестоимость вывоза мусора, покажет время.

Справка "РГ"

Чтобы вычислить размер платы ростовской семьи за вывоз мусора, нужно тариф (446,84) умножить на 3,08 - норматив накопления отходов. Полученную сумму разделить на 12 месяцев. Результат - 114 рублей 69 копеек с одного человека - нужно умножить на количество членов семьи. Таким образом, семья из трех человек заплатит 344 рубля 7 копеек в месяц.

Контакт

Горячая линия, куда можно позвонить и сообщить о проблемах с мусором: диспетчерская служба министерства ЖКХ Ростовской области: 8 (863) 253-80-32.