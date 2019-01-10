Крым обеспечен водой до конца 2019 года

Выпавшие в январе и декабре на полуострове осадки - местами месячная норма всего за несколько дней - обеспечили Крым водой до конца 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК.

- Наполняемость водохранилищ сегодня порядка 72 процентов, - отметил председатель комитета Игорь Вайль. - Если сравнивать с прошлым годом, это меньше примерно на 20 миллионов кубометров. Это связано с новым режимом работы водохранилищ, которые Госкомводхоз разработал на 2019 год. Но в снеге сейчас накоплено порядка 80 миллионов кубометров воды (высота снежного покрова на полуострове сейчас - от 2 до 15 сантиметров, в горах 31-40 - Прим. ред.), и после его таяния около 40 миллионов можно собрать.

По словам Вайля, сейчас в водохранилищах полуострова аккумулировано около 167 миллионов кубов воды. Если прибавить к этому запасу ежедневную подкачку 146 тысяч кубометров из подземных источников - получается, что Крым обеспечен водой на весь 2019 год.

- Проблем в населенных пунктах с подачей воды не будет, их не было и в 2018 году, а в 2019 году тот водный ресурс, который необходим, у нас есть, - отметил Вайль.

По региональной адресной инвестиционной программы РК до 2020 года для увеличения площади орошаемых земель разработаны проекты строительства водозаборного сооружения для использования стока реки Салгир в хозяйствах Красногвардейского и Симферопольского районов, а также Бодраковской насосной станции на реке Альма. Все это позволит увеличить площадь орошаемых земель на полуострове до 20 тысяч гектаров.

Также подготовлено технико-экономическое обоснование для включения в ФЦП развития РК до 2022 года проекта строительства водоводов для переброски на север полуострова воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ. Он предусматривает реконструкцию объектов СКК для реверсной подачи воды предприятиям Северного Крыма. Этот проект уже прошел согласование в министерстве экономического развития РФ и министерстве промышленности РФ.