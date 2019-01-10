Курорты Кубани в праздники приняли 672 тысячи туристов

Курорты Краснодарского края за новогодние праздники приняли более 672 тысяч гостей, для сравнения - в прошлом году в эти же дни здесь побывали 600 тысяч человек.

Об этом в четверг сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Только сочинскую Красную Поляну с 29 декабря по 8 января посетили 362 тысячи отдыхающих. В эти дни было продано более 165 тысяч ски-пассов, - рассказал глава Кубани Вениамин Кондратьев. - Также был зафиксирован высокий спрос на отдых в Лаго-Наки, Мезмае, Мостовском районе.

По его словам, в минувшем году регион принял рекордные 17 миллионов человек.