На Кубани комплексы С-400 отразили ракетный удар "противника"

На Кубани ракетные зенитные комплексы С-400 "Триумф" и "Панцирь-С" отразили массированный ракетный удар условного противника во время учений. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

По словам военных, расчеты ракетных комплексов совершили марш-бросок в специально отведенные районы на Черноморском побережье, где проходили учения, и отработали действия по обнаружению и сопровождению целей. После этого подразделения ПВО выполнили электронные пуски ракет (без реального запуска) для уничтожения потенциального противника. При этом ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" одновременно выполняли задачи по прикрытию установок С-400 от возможного удара с воздуха.

- Во время занятий боевые расчеты комплексов С-400 выполнили задачи по смене стартовых позиций, их оборудованию и маскировке, - сообщили в пресс-службе ЮВО.

Всего в учениях приняли участие более 300 спецмашин и различной техники, а также около 100 солдат и офицеров Южного военного округа.