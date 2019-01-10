На Кубани врачи вылечили женщину после тяжелого инсульта

Краснодарские врачи с помощью современных средств реабилитации вылечили 40-летнюю пациентку после тяжелого инсульта. О подробностях курса лечения рассказали сегодня в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

По словам медиков, жительница Анапы в один из вечеров почувствовала себя плохо - нарушилась речь, онемели правая рука и нога, и ее оперативно доставили в местную больницу.

Однако на месте выяснилось, что применяемая в таких случаях тромболитическая терапия (восстановление кровотока в сосуде за счет растворения тромба лекарствами) невозможна, так как у больной выявились серьезные противопоказания.

Пациентку санавиацией срочно доставили в Краснодар. Комплексное обследование показало, что у женщины имелись наследственная предрасположенность к инсульту и сбой ритма сердца.

- В неврологическом отделении № 2 НИИ-ККБ № 1 40-летняя анапчанка прошла специально разработанный для нее курс лечения. Затем за восстановление здоровья и социальных навыков пациентки взялись нейрореабилитологи клиники. На роботизированных медицинских тренажерах они учили ее ходить и работать правой рукой, на занятиях с логопедом - заново разговаривать. На уровне мировых стандартов проводилась физио-, кинези- и механотерапия, психологическая коррекция и другие процедуры. Все эти современные методики лечения и реабилитации позволили ускорить выздоровление, - сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Сегодня женщина по-прежнему наблюдается в клинике, но практически полностью поправилась: она свободно передвигается и может разговаривать.