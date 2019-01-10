Новости

В Петербурге с ограды Александровской колонны украли двуглавого орла 11:10
В Чечне выяснят причину смерти женщины после родов 11:10
В Крыму оценили "космический план" прохода Украины в Азовское море 11:00
Под Красноярском шесть человек пострадали в ДТП 10:59
На Кубани врачи вылечили женщину после тяжелого инсульта 10:52
Вышел русский трейлер нового необычного хоррора "Мы" от автора "Прочь" 10:49
Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил первый этап ходовых испытаний 10:46
Свердловчане начали год с поиска новой работы 10:41
Пенсионерка насмерть замерзла в центре Москвы 10:41
Забастовка в аэропортах Германии нарушит планы 110 тысяч пассажиров 10:32
Тверской авиаполк получил сверхманевренные истребители 10:19
В Кирове из винтовки обстреляли рейсовый автобус 10:17
Эксперт оценил план Киева пройти в Азовское море с "фиксацией из космоса" 10:15
В Магнитогорске вновь проверят состояние пострадавшего от взрыва дома 10:15
Лаос получил от РФ самолеты взамен Т-34 10:14
Челябинские военные летчики получили восемь вертолетов Ми-8 МТВ-5 10:11
МВД опровергло участие в похоронах криминального авторитета в Амурске 10:03
Банк России предпочел долларам юани и йены 09:59
В ЦАР не исключили размещения российской базы 09:55
Минздрав России поможет зараженным гепатитом С амурским детям 09:48
В Уфе петарда попала в лицо ехавшему с горки мальчику 09:39
В Тулузе около 20 человек пострадали при пожаре в жилом доме 09:37
Китайский посол обвинил Канаду в двойных стандартах 09:30
Умер онкобольной мальчик, о помощи которому просили Путина 09:30
В Якутии у водителя изъято промышленное золото на 20 млн рублей 09:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
Что изменится в жизни россиян в первый месяц 2019 года
Что изменится в жизни россиян в первый месяц 2019 года
10.01.2019 10:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани врачи вылечили женщину после тяжелого инсульта

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Краснодарские врачи с помощью современных средств реабилитации вылечили 40-летнюю пациентку после тяжелого инсульта. О подробностях курса лечения рассказали сегодня в министерстве здравоохранения Краснодарского края.  

По словам медиков, жительница Анапы в один из вечеров почувствовала себя плохо - нарушилась речь, онемели правая рука и нога, и ее оперативно доставили в местную больницу.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
В Сочи врачи спасли руку мужчине, пересадив ему вену

Однако на месте выяснилось, что применяемая в таких случаях тромболитическая терапия (восстановление кровотока в сосуде за счет растворения тромба лекарствами) невозможна, так как у больной выявились серьезные противопоказания.  

Пациентку санавиацией срочно доставили в Краснодар. Комплексное обследование показало, что у женщины имелись наследственная предрасположенность к инсульту и сбой ритма сердца.

- В неврологическом отделении № 2 НИИ-ККБ № 1 40-летняя анапчанка прошла специально разработанный для нее курс лечения. Затем за восстановление здоровья и социальных навыков пациентки взялись нейрореабилитологи клиники. На роботизированных медицинских тренажерах они учили ее ходить и работать правой рукой, на занятиях с логопедом - заново разговаривать. На уровне мировых стандартов проводилась физио-, кинези- и механотерапия, психологическая коррекция и другие процедуры. Все эти современные методики лечения и реабилитации позволили ускорить выздоровление, - сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Сегодня женщина по-прежнему наблюдается в клинике, но практически полностью поправилась: она свободно передвигается и может разговаривать.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МВД опровергло участие в похоронах криминального авторитета в Амурске
Эксперт оценил план Киева пройти в Азовское море с "фиксацией из космоса"
Банк России предпочел долларам юани и йены
Politico: Временный глава Пентагона нецензурно отозвался об F-35
Умер онкобольной мальчик, о помощи которому просили Путина