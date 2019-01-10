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10.01.2019 12:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Я слышу мир..."

"РГ" и Фонд соцстраха помогли 84-летней краснодарке получить слуховой аппарат
Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ №7761 (3)
Рождественским подарком стал для краснодарской пенсионерки, инвалида первой группы, Екатерины Николаевны Луценко современный слуховой аппарат. А получила она его от спонсора, откликнувшегося по просьбе "Российской газеты" и Краснодарского регионального отделения ФСС на беду слабослышащей женщины.
В канун Рождества Екатерина Николаевна Луценко получила долгожданный прибор. Фото: Олег Сергеев/РГ В канун Рождества Екатерина Николаевна Луценко получила долгожданный прибор. Фото: Олег Сергеев/РГ
В канун Рождества Екатерина Николаевна Луценко получила долгожданный прибор. Фото: Олег Сергеев/РГ

В середине декабря в полном отчаянии она написала в редакцию. При этом вспомнила опубликованный в нашей газете материал о пермской пенсионерке, которой пришлось три месяца дожидаться от Фонда соцстраха положенного ей слухового аппарата ("Друг друга не слышат, "РГ" от 13.09.2018). "А я, инвалид-колясочник, десять лет не встающая на ноги из-за разрушенных суставов и остро нуждающаяся в слуховом аппарате, не могу его получить уже седьмой месяц, - пожаловалась Екатерина Николаевна. - Помогите достучаться до чиновников, которые меня в упор не слышат".

Как "РГ" на Кубани помогала семьям, попавшим в трудную ситуацию

Поначалу и мы решили, что, как и в пермской истории, виновников бед бабы Кати надо искать в местном отделении Фонда соцстраха. Поэтому сразу связались с управляющим Краснодарским региональным ФСС Александром Руновым. Буквально через полчаса тот перезвонил в редакцию: "Екатерина Николаевна в этом году получала санаторную путевку, она обеспечена инвалидной коляской и другими средствами реабилитации, положенными ей по индивидуальной программе реабилитации. Но слухового аппарата в этом перечне нет", - пояснил он.

Оказывается, вопрос не решается из-за нерасторопности сотрудников Краснодарской поликлиники N 19, к которой прикреплена Луценко.

- Кроме массы обследований от меня здесь потребовали и справку из краевого психдиспансера, куда я, инвалид-колясочник, просто не могу добраться, - сетует Екатерина Николаевна. - Зачем, спрашивается, мне психиатр? Ведь я нормальный человек - даже все нужные номера телефонов в голове держу! Для оформления всевозможных документов и справок, поездки, машины, сопровождающих потратила семь тысяч рублей, три аппарата уже купила за свою пенсию, но ни один не подошел. Нужна компьютерная диагностика, но никак не могу ее добиться.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
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Вникнув в ситуацию, Александр Рунов лично занялся решением проблем пенсионерки. По его просьбе, еще накануне Нового года, Луценко на дому провели компьютерную диагностику, после чего специалисты подобрали женщине слуховой аппарат. Стоимость его около 80 тысяч рублей. Деньги на покупку выделил спонсор, и в канун Рождества баба Ка- тя получила долгожданный прибор.

- Спасибо всем, кто откликнулся на мою беду, - сказала она. - Благодаря добрым людям я теперь слышу мир.

А управляющий региональным фондом соцстраха проследил, чтобы в карту ИСР инвалида Луценко были внесены соответствующие коррективы.

- Следующий слуховой аппарат будем приобретать для нее уже без участия спонсора, - пообещал Александр Рунов.

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