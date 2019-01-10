Украинские военные похитили крымского футболиста

Молодой крымский футболист приехал на территорию Украины, после чего не смог покинуть пределы этой страны.

Спортсмен собирался предложить свои услуги клубам "Таврия" и "Кристал", однако юношей больше заинтересовались представители местного военкомата, передает портал khersondaily.

Неизвестные задержали футболиста в продуктовом магазине, где устроили ему допрос. В частности, мужчины интересовались опытом службы в армии спортсмена и его возрастом. После этого крымчанина доставили в военкомат для прохождения медкомисии.

"Он реально, по его словам, прошел только стоматолога и окулиста, а все остальное ему поставили автоматом, все печати", - рассказал представитель украинского уполномоченного по правам человека в Крыму Исмаил Халиков, который смог найти парня уже на областном распределительном пункте, с которого отправляют в армию.

Как оказалось, футболиста спас телефонный звонок матери, в ходе которого он смог рассказать о случившемся. Спортсмен набрал заветный номер, пока сидел запертым в авто. Задержавшие его люди оставили молодого человека на некоторое время в салоне и ушли за покупками в супермаркет.

Женщина предприняла все усилия для спасения сына и связалась с Халиковым. В настоящее время инцидентом занимаются сотрудники военной прокуратуры.



