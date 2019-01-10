В Евпатории рождественский заплыв собрал 178 моржей

Перед традиционным заплывом 11 команд из шести городов полуострова с флагами своих клубов и новогодней атрибутикой прошли от Театральной площади к набережной Горького и скульптуре Геракла, где и состоялся массовый заплыв.

После напутствия Нептуна моржи зашли в январское море. Температура воды в этот день была не выше семи градусов, а песчаный берег засыпал снег. Согреться чем-то иным, кроме горячего чая, не было никаких шансов, но любителей зимнего плавания это ничуть не смущало. Зато евпаторийцы и гости курорта ежились в теплых куртках и открывали рты, глядя, как моржи самых разных возрастов сигают в ледяную воду.

Председатель евпаторийского клуба "Морж" Татьяна Щедрая, занимающаяся холодовым плаванием уже более 10 лет, рассказала, что с каждым годом слет собирает все больше участников.

- Я все мечтаю, чтоб все пловцы одновременно зашли в воду, но сгруппироваться в такую погоду достаточно сложно, ведь время пребывания в холоде ограничено, - рассказала она. - С каждым годом все больше становится и зрителей: людям интересно, как это можно поплавать в ледяной воде и не заболеть. На самом деле благодаря купаниям круглый год у нас повышается иммунитет, тонус организма, мы более мобильные, подвижные и совершенно не чувствуем своего возраста. В душе нам всегда 25!

Самым возрастным пловцом стал 83-летний евпаториец Анатолий Кунгуров.

- В любое время года, летом или зимой, в любую погоду вот уже 34 года я каждое утро плаваю в море, - открыл Анатолий Афанасьевич свой секрет здоровья.

Также в заплыве приняли участие несколько супружеских пар. Например, для жителей Симферополя Виктора и Любови Гарбузовых из клуба "Золотая Рыбка" рождественский заплыв - не только бодрящее спортивное мероприятие, но и экстремальный способ отметить 40-ую годовщину заключения брака.

Не побоялась ледяной воды и председатель Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко.

- Традиции - наше все! - считает она. - На Рождество Евпатория всегда принимает у себя в гостях моржей со всех уголков Крыма. Награду получили все. А в активе - заряд бодрости, крепкое здоровье, масса положительных эмоций, общение с единомышленниками.