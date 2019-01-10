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10.01.2019 14:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре в подвале дома нашли замурованный труп мужчины

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре в подвале одного из домов сотрудники ФСБ обнаружили труп мужчины, замурованный в стене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Краснодарскому краю.

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Замурованное тело нашли во время специальной операции силового ведомства и полиции по задержанию другого мужчины, который якобы планировал преступления против сотрудников правоохранительных органов. Известно, что подозреваемый придерживался националистических взглядов, и во время обысков в его доме обнаружили оружие и боеприпасы. А затем, при проведении обысков по другим адресам, оперативники нашли замурованное тело в подвальном помещении, вход в которое был заложен кирпичной кладкой.

"Также в этом помещении были обнаружены литература и предметы националистической направленности", - говорится в сообщении УФСБ по Краснодарскому краю, которое цитирует информагенство.

На данный момент известно, что по факту обнаружения тела в следственном управлении СКР по региону проводится проверка.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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