Ежегодно в Крыму пропадают более двух тысяч людей. Чем раньше начать поиск, тем больше шансов найти человека живым. Почему пропадают люди, что делать в таких ситуациях родственникам и как проходит поиск, узнала корреспондент "РГ".

Собрали активистов

По данным Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым, из числа пропавших в 2018 году 2457 граждан, 235 - это люди преклонного возраста и 339 - несовершеннолетние дети. Сотрудники полиции установили местонахождение 2198 пропавших в течение 10 суток, а на поиски 182-х потребовалось более 10 дней. Самые распространенные причины исчезновения людей, по данным полиции, - ссоры в семье, уход по личным мотивам, потеря памяти, дезориентация на местности во время туристических походов, несчастные случаи.

Помимо полиции, в России розыском людей занимаются добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Не все знают, что его подразделение действует и в Крыму. С августа по декабрь 2018 года на "горячую линию" отряда поступило 63 заявки, найдены живыми 41 человек, погибшими - девять.

По словам координатора "Лиза Алерт Крым" Антона Мжельских, отряд на полуострове существует уже несколько лет. Но из-за недостаточного количества людей и дефицита опыта в основном добровольцы занимались лишь информационной поддержкой поиска: расклейкой ориентировок о пропавших, распространением информации в соцсетях, обзвоном больниц. К активным действиям отряд перешел в августе 2018 года, когда образовался актив "Лиза Алерт Крым" и начались выезды на места.

Не сбиться с ног

Антон Мжельских переехал в Крым из Новокузнецка в 2018 году. Там отряд "Лиза Алерт" действует уже пять лет, и два года Антон был в его составе. Он хорошо помнит свое первое участие в поиске. Об этом резонансном случае говорила вся Россия и писали многие СМИ. В январе 2016 года в городе пропала 12-летняя девочка. Она собралась в гости к своей старшей сестре, дошла до автобусной остановки, но до конечной не доехала. Ее искали несколько сотен человек: полицейские, спасатели, волонтеры и обычные горожане. В их числе был и Антон.

- Я увидел ориентировку в сети, распечатал и пошел расклеивать листовки по городу. Затем написал в группу "Лиза Алерт" ВКонтакте, приехал в штаб и получил задание. Это была зима, мороз градусов 30-40. Ребенка искали все: весь город был истоптан вдоль и поперек. Мы поехали за город и осматривали обочины, тропинки, - рассказывает Мжельских.

Девочка погибла. Антон решил для себя, что дети пропадать не должны, и стал добровольцем поискового отряда.

Когда переехал на полуостров, нашел здесь единомышленников и присоединился к отряду "Лиза Алерт Крым". Сегодня актив насчитывает 10-15 добровольцев. Это люди, которые каждый день занимаются розыском пропавших: информационным сопровождением и поиском на местности. В крымском отряде в основном женщины, в целом же он объединяет людей разного возраста и занятий - есть и предприниматели, и моряки. Но цель у всех одна - найти человека. Еще несколько десятков человек активно помогают отряду дистанционно, среди них много мам в декрете, готовых обзванивать больницы и распространять ориентировки.

Кстати, поисковики советуют крымчанам: прежде чем делать перепосты в соцсетях о пропавших людях, надо проверить информацию. Основные признаки фейка - это отсутствие контактов родственников или тех, кто ищет человека.

Не проходите мимо

По словам поисковиков, немало заявок поступает о пропавших людях преклонного возраста, у которых проблемы со здоровьем.

- Был случай - до спасения человека оставалось несколько шагов, но по стечению обстоятельств он вовремя не получил помощь и погиб, - рассказывает Антон.

В Севастополе пропал дедушка. Заявка в поисковый отряд поступила в день его исчезновения. Опыт подсказывал: если заявка пришла в первый день, то вероятность найти человека живым - 98 процентов. На второй день - уже только 50. Информация о пропавшем поступила ночью, члены отряда обзвонили больницы, а утром выехали на поиск. На горячую линию позвонил человек и рассказал, что видел пропавшего: он лежал на земле, его подняли и предложили помощь. Но он ничего не ответил, и очевидцы ушли. Группа сразу же выехала на это место и в нескольких метрах от него нашли пожилого человека погибшим.

В "Лиза Алерт Крым" не скрывают, что им нужны добровольцы, готовые безвозмездно помогать в поиске людей. Желающих опытные инструкторы учат пользоваться компасом и навигатором, составлять карты, оказывать первую медицинскую помощь, рассказывают о методике поиска в природной и городской среде. Каждый может быть полезен с учетом своих навыков и наличия свободного времени.

Внутренний кодекс отряда - сухой закон во время выездов, соблюдение правил безопасности и неразглашение подробностей поиска. Также, по словам участников, помощь от населения в виде денег они не принимают, но приветствуется спонсорская помощь в виде оборудования (навигаторы, фонари, рации, компасы), бумага, скотч, батарейки.

Недавно с добровольцами "Лиза Алерт Крым" начала сотрудничать Компания UPTAXI. Теперь водителям, подключенным к платформе UPTAXI, будут приходить уведомления о пропавших в их городах людях. И если водитель увидит потерявшегося человека, он сможет быстро связаться с "Лиза Алерт".

С 2018 года в РФ, в том числе и в Крыму, возникло конно-поисковое направление - добровольцам помогают владельцы близлежащих конюшен. Это облегчает поиск и экономит время.

"Лиза Алерт Крым" занимается не только поиском, но и профилактикой пропажи людей. В 2019 году в школах и детсадах республики пройдут лекции для детей в возрасте с 5 до 10 лет. Участники отряда расскажут ребятам, что делать потерявшимся в городе или в лесу, почему нельзя уходить с незнакомыми людьми и многое другое.

Что делать, если пропал человек

• Подайте заявление в полицию. Его обязаны принять сразу, а не через трое суток.

• Полиции для поиска необходимо сообщить следующие сведения: обстоятельства пропажи лица, подробное описание примет и одежды, родственные и дружеские связи, места работы и посещений, наличие автотранспорта, расчетных счетов в банке, контактные номера телефонов, находящиеся в его пользовании, аккаунты в социальных сетях. А также рассказать о его заболеваниях, предшествовавших исчезновению конфликтах, долговых обязательствах, наличии психических расстройств, склонности к суициду. Обязательно нужна фотография и копия документа, удостоверяющего его личность.

• Обратиться в поисковый отряд "Лиза Алерт". Заявку можно оставить на сайте либо позвонить на горячую линию. Оператор может находиться в любой точке страны и передаст информацию в регион. Учитывая время с момента пропажи и обстоятельства - город это или лес, ребенок потерялся или взрослый - принимается план дальнейшего поиска. Параллельно происходит обзвон больниц, распространение ориентировок. Поиском людей "Лиза Алерт" занимается по согласованию с полицией.

Контакты

Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт Крым": 8 (800) 700-54-52 - круглосуточная бесплатная горячая линия. Сайт: http://lizaalert.org. Группа ВКонтакте: https://vk.com/lizaalert_krum.

Справка "РГ"

Добровольный поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" - некоммерческое объединение, ставящее своей задачей оперативное реагирование и содействие в поиске пропавших людей. Отряд в РФ существует восемь лет, за это время на горячую линию поступило более 40 тысяч заявок на поиск, около 32 тысяч человек найдены живыми. Ежегодно количество заявок растет. Подразделения отряда созданы в 47 регионах России. Поисковиков учат проведению операций в городской и природной среде.