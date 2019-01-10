Пенсионер МВД Сергей Станчев живет в Волгограде с 1995 года, когда он перебрался в Россию из Приднестровья. Работал старшим оперуполномоченным уголовного розыска, дослужился до начальника райотдела, а в 1999 году вышел на пенсию. Получал пособие за выслугу лет и за военную травму. Но два года назад областное управление МВД устроило в отношении него служебную проверку и приняло решение отменить доплату к пенсии за травму: дескать, неправильно сросшийся коленный сустав - это общее заболевание, а не последствие травмы. И само ранение получено не в период службы в российских органах правопорядка, считают в полицейском руководстве.

Сергей Станчев: Я разыскал того самого врача, который 26 лет назад выписывал мне справку о ранении. Фото: Роман Мерзляков/РГ

Вот что говорится в заключении майора внутренней службы Томашевского: "Собранными в ходе настоящей проверки документами исключается факт получения Станчевым травмы в период прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации при исполнении служебных обязанностей. С 12 декабря 1991 года республики Союза ССР приобрели статус самостоятельных иностранных государств со своим законодательством. Приднестровская Молдавская Республика при этом не является субъектом международного права".

Полицейские ссылаются на письмо российского Минюста от 2014 года, в котором говорится, что наша страна признает суверенитет и территориальную целостность Молдовы. Поэтому никаких официальных сношений с непризнанным Приднестровьем по линии правовой помощи не может быть. Участвовавший в боях Сергей Станчев получил рану, не будучи россиянином. И годы службы в бунтарской республике в зачет не идут. Посему в части выплат отказать. Точка.

Последнее десятилетие ХХ века запомнилось "парадом суверенитетов". Независимости захотели все и сразу. В августе 1991 года в Молдове приняли декларацию о независимости. Но провозглашенный курс на сближение с Румынией совершенно не понравился Гагаузии и Приднестровью, двум регионам с этнически разнородным составом населения. Если можно отсоединяться от России молдаванам, почему нельзя отколоться от Молдавии русским и гагаузам? В Кишиневе почему-то считали иначе. Относительно независимая и совершенно непризнанная Гагаузия продержалась до 1994 года, после чего согласилась на автономию в составе Молдовы. В Приднестровье история пошла по другому пути.

Конфликты начались еще до ратификации Беловежского соглашения. А в марте 1992 года начались вооруженные столкновения. В мятежный регион прибыли российские миротворцы. Станчев тогда был замначальника ГОВД в Бендерах. И действовал он в составе совместной оперативно-следственной группы военных наблюдателей РФ.

- Двадцать наших милиционеров держали оборону на перекрестке. Я прикрывал отвод этой группы, когда меня ранили. Пуля попала в правую ногу, пройдя в двух миллиметрах от главной артерии. Я сам сделал себе обезболивающий укол, наложил жгут и привязал палку вместо шины. Уже приготовил гранату, чтобы подорваться, если враги окружат. Но наши ребята подоспели и вытащили меня, - рассказал Сергей Николаевич.

Во время служебной проверки, инициированной волгоградской полицией, свидетели подтвердили его слова.

- Примерно в 22.30 19 июня 1992 года совместно с оперативной группой с двумя военными наблюдателями из РФ Станчев подвергся вооруженному нападению на пересечении улиц Кирова и Ленина города Бендеры. В результате боестолкновения подполковник милиции Станчев получил огнестрельное ранение правого коленного сустава тяжелой степени, находясь при исполнении служебных обязанностей, защищая мирное население города, в том числе граждан РФ, - заявил бывший председатель Бендерского горсовета Вячеслав Когут.

Сейчас модно говорить о возрождающемся "русском мире". Но Приднестровье - это как раз яркий пример того, как народ сам проявил активность, не захотел жить по чужим правилам, не пожелал пользоваться латиницей вместо кириллицы, говорить по-румынски. В непризнанной республике три государственных языка: русский, молдавский (с кириллическим алфавитом) и украинский. Говори на каком хочешь.

Раненого милиционера отправили в Тирасполь, а потом в госпиталь в Одессе. В строй он вернулся только к зиме, когда война сменилась худым миром. После этого Станчев пережил четыре покушения на свою жизнь, что для 90-х годов было обычным не только в горячих точках.

- И тогда генерал Лебедь посоветовал мне не ждать пятого покушения, предложил переехать в Россию. Дали на выбор несколько вариантов. Я человек южный, направился в жаркий Волгоград, - объяснил свой выбор Сергей Николаевич.

На Волге Станчев отметился раскрытием громкого убийства военнослужащих. Оперы задержали преступников, членов этнической северокавказской группировки. В благодарность Лев Рохлин, еще один знаменитый генерал ельцинской эпохи, добился выделения ему квартиры.

А теперь вдруг судебные тяжбы. Полицейское начальство считает, что Сергею Николаевичу не полагается компенсации за ранение. Первая инстанция встала на защиту пенсионера. Но в управлении МВД не успокоились на этом и подали апелляцию на областной уровень. Станчев не стал сидеть сложа руки. За дополнительными доказательствами он помчался на берег Днестра.

- Через Украину не проехать. Поэтому пришлось добираться через Кишинев, где я до сих пор вне закона. Рисковал попасть за решетку. Но что делать? - говорит Сергей Станчев. - Мне повезло, что на меня никто не обратил внимание. Я разыскал того самого врача, который 26 лет назад выписывал мне справку о ранении. Другие свидетели нашлись. Очень сильно помог в подготовке подтверждающих документов президент Приднестровья Вадим Красносельский. Он признал, что похожие проблемы возникают у многих бывших милиционеров, которых даже посылают в Молдову за печатью на документы. Но это же издевательство. Да пулю им там, а не печать влепят!

Пока что по решению Центрального райсуда Волгограда Станчеву пересчитали пенсию, восстановив в стаже три с половиной года службы в мятежной республике. И выплачивается ежемесячное пособие как инвалиду, получившему военную травму. Но предстоят новые слушания, бой не закончен.

Справка "РГ"

Приднестровская Молдавская Республика расположена преимущественно (за исключением города Бендеры) на левом берегу Днестра. Столица - Тирасполь. Граничит с Украиной и Молдовой. Население (менее 500 тысяч человек) представлено примерно в одинаковом соотношении молдаванами, русскими и украинцами, соответственно их языки и являются государственными. Национальный паритет поддерживается и в оформлении банкнот приднестровского рубля: на лицевой стороне напечатаны портреты русского полководца Александра Суворова, украинского поэта Тараса Шевченко и молдавского государственного деятеля Дмитрия Кантемира. Независимость Приднестровья признали только Южная Осетия, Абхазия и Нагорный Карабах, которые сами международным признанием пока похвастаться не могут. В 2006 году в республике провели референдум о независимости, на котором 97 процентов проголосовавших высказались за воссоединение с Россией. Официальный Кишинев результаты не признал. Никаких последствий волеизъявление граждан не имело.

Комментарий

Валентин Стоянов, председатель совета ветеранов Советского района Волгограда:

- Я за тринадцать лет работы не сталкивался с таким произволом. Давайте тогда лишать пенсий афганцев! Если не за русских воевали в Приднестровье, то за кого тогда? За румын, что ли? Тирасполь, Бендеры, Дубоссары - там тоже русские люди. Станчев в России живет уже почти 20 лет, и вдруг его лишают заслуженной пенсии.